Sociálna poisťovňa zvyšuje objem elektronickej komunikácie

Komunikácia Sociálnej poisťovne (SP) cez elektronickú schránku neustále narastá. Informoval o tom hovorca SP Peter Višváder. Ak od januára do konca októbra minulého roka ústredie poisťovne prijalo 106 940 elektronických podaní a odoslalo ich 66 186, v tomto roku je počet zásielok doručených cez elektronickú schránku viac ako dvojnásobný a počet odoslaných vyše trojnásobný. "Od januára do októbra tohto roka ústredie Sociálnej poisťovne cez elektronickú schránku prijalo 232 444 podaní a zaslalo 213 636 podaní," uviedol hovorca poisťovne.

Sociálna poisťovňa sa podľa jej hovorcu stretáva s otázkami poistencov, či vybavenie občianskeho preukazu s čipom na polícii majú nahlásiť poisťovni. "Nie je to tak, hoci tento občiansky preukaz slúži na prihlásenie na portál www.slovensko.sk a vstup do elektronickej schránky, cez ktorú potom občan môže komunikovať so Sociálnou poisťovňou. Samotné vybavenie občianskeho preukazu (tzv. eID karty) teda netreba Sociálnej poisťovni nahlasovať," upozornil Višváder.

Ak má občan aktívnu elektronickú schránku, Sociálna poisťovňa s ním komunikuje elektronicky. Ak si elektronickú schránku neaktivoval na doručenie, hoci si vybavil občiansky preukaz s čipom, Sociálna poisťovňa s ním nemôže komunikovať cez elektronickú schránku a komunikuje papierovo. "Sociálna poisťovňa si vždy sama preveruje, či má subjekt aktívnu elektronickú schránku. Ak ju má aktívnu, zásielku mu odošle elektronicky," informoval hovorca poisťovne.