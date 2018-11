Ľudia s nižšími príjmami si môžu kúpiť byt v Bratislavskom kraji

dnes 11:16 -

Ľudia s nižšími príjmami majú možnosť kúpiť si byt v Bratislavskom kraji. Musia však zľaviť z požiadaviek na lokalitu a veľkosť nehnuteľnosti. Mali by byť pripravení kúpiť si starší byt, ktorý je v pôvodnom stave, respektíve nie je kompletne zrekonštruovaný. Ešte viac ušetria, pokiaľ sú ochotní kúpiť si byt na prízemí. Povedal to pre TASR analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Pokiaľ chcú bývať v hlavnom meste, riešením pre nich môže byť tá mestská časť, kde sú najnižšie ceny. „V okolí sú to ďalej okresné mestá Malacky, Pezinok a Senec, prípadne mesto Šamorín (Trnavský kraj), v ktorých sú tiež ceny nižšie,“ spresnil analytik. Hoci sa Šamorín nenachádza v Bratislavskom kraji, dostupnosť do slovenskej metropoly je porovnateľná so spomínanými mestami, dodal.

Kúpu bytu ovplyvňuje aj možnosť zamestnať sa v mieste bydliska. „Nie vždy je to však možné. Tam, kde je dostatok kvalitných pracovných príležitostí, sú totiž aj vyššie ceny nehnuteľností,“ upozornil Kubrický.

Podľa neho ľudia dochádzajú do zamestnania z väčšej vzdialenosti často preto, lebo v mieste práce si zo svojho príjmu nedokážu zaplatiť vlastné bývanie. Alternatívou nákladného a časovo náročného dochádzania môže byť uskromnenie sa v menšej nehnuteľnosti v blízkosti práce.

V súvislosti s nájomnými bytmi ako jedným z riešení bývania pre ľudí s nižšími zárobkami povedal, že komerčné nájomné byty s možnosťou dlhodobého prenájmu sa stanú realitou, ak sa splnia predpoklady na strane dopytu i ponuky. „Pre ľudí s nižšími príjmami, ktorí nespĺňajú podmienky pre poskytnutie hypotéky, je kľúčová otázka ceny prenájmu,“ konštatoval. Je možné ju znížiť tak, že sa budú podieľať napríklad na zariaďovaní alebo dovybavení bytu, ktorý budú mať v dlhodobom prenájme, uzavrel analytik Kubrický.