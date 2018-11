Britský minister zahraničného obchodu pripúšťa riziko brexitu bez dohody

dnes 15:31 -

Podľa britského ministra zahraničného obchodu Liama Foxa je stále možné, že Británia z Európskej únie odíde bez dohody. Dodal, že dôsledky takéhoto neriadeného odchodu by boli "neblahé". Vyjadril sa tak v čase, kedy britská premiérka Theresa Mayová bojuje o svoje politické prežitie, keďže návrh dohody o brexite vyvolal odchod niektorých ministrov z jej vlády. Informuje o tom portál cnbc.com.

"Počas tohto procesu vláda hovorí, že je pre nás len obozretné pripraviť sa na brexit bez dohody. Nemyslíme si, že je to v záujme Veľkej Británie alebo v záujme Európskej únie," povedal Fox v piatok pre pre americkú televíznu spoločnosť CNBC.

Britský minister zahraničného obchodu zároveň upozornil, že scenár brexitu bez dohody by s najväčšou pravdepodobnosťou vyústil do "prílišného napätia" pre firmy vo Veľkej Británii a v EÚ po brexite, pričom tento proces by viedol aj k "ohrozeniu ich ziskovosti".

