Trh kryptomien klesol, pravdepodobne kvôli sporom v komunite

Tentoraz za tým nebudú negatívne správy zo sveta, nikto nevykradol dôležitejšiu burzu a rovnako v žiadnom štáte nevymysleli novú reguláciu obmedzujúcu biznis spojený s kryptomenami. Tentoraz je za tým pravdepodobne vnútorný rozpor v komunite Bitcoin Cash. Pravidelní čitatelia si možno spomenú na august minulého roka. Vtedy prebehol tzv. fork (rozdelenie) Bitcoinu z ktorého vznikol Bitcoin Cash. Rovnako bolo vtedy rozdelenie horúcou témou, avšak s menšími dopadmi ako je tomu teraz, možno aj vďaka silnej podpore pôvodnej verzie Bitcoinu, teda Bitcoin Core.

Podobné niečo sa deje v rámci odnože Bitcoinu, teda Bitcoin Cashu (BCH). Mal by sa rozdeliť na BCH ABC, čo je full node klient pre BCH, ako napríklad Bitcoin Core klient pre Bitcoin, ktorý umožňuje ťažiarom „komunikovať“ so sieťou. Verziu BCH ABC podporuje hlavne Roger Ver, ktorý stál minulý rok za forkom Bitcoinu. A rovnako Jihan Wu, ktorý stojí za spoločnosťou Bitmain, ktorá vyrába ASIC čipy (špecializované zariadenia na ťažbu napr. bitcoinu) a má veľký podiel na ťažbe.

Forku, ktorý je plánovaný, oponuje spoločnosť nChain a presnejšie miliardár Calvin Ayre a Craig Wright, ktorý sa mimochodom dlhodobo vydáva za Satoshi Nakamota. Spoločnosť prišla s novým návrhom a novým full node klientom s názvom Bitcoin SV (Satoshi Vision).

Zjednodušene povedané zástancovia Bitcoin SV nechcú prijať hard fork, v tomto zmysle vylepšenie Bitcoin Cashu, ktoré nie je v súlade s ich víziou smerovania tejto kryptomeny. Preto sa rozhodli ísť tvrdo za svojim a to aj za cenu reputácie a úsilia vloženého do vývoja Bitcoin Cashu. Tábor Bitcoinu SV sa vyjadril, že vytvoria len alternatívneho klienta a ťažiari rozhodnú, ktorej kryptomene budú venovať svoju výpočtovú silu.

Samozrejme výsledkom budú stále dve oddelené kryptomeny, ktoré len budú mať spoločnú históriu transakcií, avšak nezanikne ani jedna. Dôvodom je to, že väčší hash rate (výpočtová sila) na tej ktorej kryptomene prináša aj vyššiu dôveru a odolnosť. Tak ako to bolo aj minulý rok. Problémom v súčasnom spore je, že sa vedie aj trocha neférová vojna. A to v tom, že jeden z poolov (zoskupenie viacerých ťažiarov, ktorí majú spolu vyššiu výpočtovú silu, teda hash rate) oznámil útok na Bitcoin cash ABC a to vo forme, že bude ťažiť prázdne bloky. To spôsobí, že obchodníci nebudú mať potvrdené transakcie v sieti a v princípe to zasekne sieť.

V celku tento prípad nepôsobí priaznivo na stav kryptomien, keďže dokazuje, že kryptomeny nie sú až na toľko decentralizované ako sa to propaguje a stále majú nejaké chybičky krásy v podobe sporov vývojárov, ktorí sa nie vždy zhodnú na spoločnom pláne.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding