Fínsko plánuje dovoz plynu z Nórska cez pobaltskú sieť plynovodov

dnes 16:01 -

Fínsko by v budúcnosti mohlo dostávať zemný plyn z Nórska, a to prostredníctvom siete plynovodov, ktoré sa v súčasnosti plánujú v Pobaltí a Poľsku. Vzájomné prepojenie plynovodov je súčasťou úsilia tohto regiónu znížiť závislosť od dovozu plynu z Ruska.

Fínsko a Estónsko momentálne pracujú na výstavbe plynovodu Balticconnector, ktorý povedie z Fínska do Estónska po dne Fínskeho zálivu. Jeho prepravná kapacita je naplánovaná na 7,2 milióna kubických metrov (m3) denne.

"Plánom je napojiť Fínsko v plnej miere na európsku sieť plynovodov a prostredníctvom nej získavať plyn aj z iných zdrojov, napríklad z Nórska," povedal pre agentúru Reuters Herkko Plit, výkonný riaditeľ spoločnosti Baltic Connector. Tá je jedným z dvoch vlastníkov plánovaného plynovodu. Druhým je estónska firma Elering. Komerčnú prevádzku plynovodu Balticconnector plánujú spustiť od januára 2020.

Balticconnector umožní dovoz plynu z iných zdrojov prostredníctvom plynovodu GIPL, ktorý sa stavia medzi Poľskom a Litvou a ktorý by sa mal dokončiť do decembra 2021. Ten bude zasa možné napojiť na plánovaný plynovod Baltic Pipe, ktorý bude spájať Poľsko s Nórskom cez územie Dánska. Investičné rozhodnutie o plynovode Baltic Pipe v odhadovanej hodnote 2,1 miliardy eur by malo padnúť do konca tohto roka.

Fínsko aj krajiny východnej Európy sa už niekoľko rokov usilujú o zníženie svojej energetickej závislosti od Ruska. Jedným z dôvodov sú obavy, že Rusko by mohlo svoj monopol na dodávky plynu do týchto krajín využívať na presadzovanie politického vplyvu. To sa v plnej miere ukázalo pred približne desiatimi rokmi, keď sa dodávky plynu stali súčasťou sporu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Samotné Fínsko dováža v súčasnosti plyn výhradne z Ruska. Táto surovina sa na celkovej energetickej spotrebe krajiny podieľa približne 5 %.