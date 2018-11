10 najväčších pozícií Warrena Buffetta: Stále verí bankám

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:55 -

Viac ako 35 miliónov akcií J.P. Morgan Chase v poslednom štvrťroku pridala Berkshire Hathaway do svojho portfólia, uvádz to v svojom podaním pre Komisiu pre cenné papiere a burzu.



Najnovší prírastok portfólia Veštca z Omahy je dôkazom rastúcej dôvery Berkshire Hathaway v americký bankový sektor. Navýšili sa podiely banky Bank of America o 29 percent v ostatnom štvrťroku, a už aj tak k veľkým podielom pribudli ďalšie v US Bancorp, Goldman Sachs a Bank of New York Mellon. Podanie dokumentuje majetok spoločnosti ku koncu septembra. Berkshire mierne znížil podiel vo Wells Fargo.



Tu sú najväčšie pozície Berkshire Hathaway podľa trhovej kapitalizácie jednotlivých spoločností.





Akcie J.P. Morgan vzrástli o 1,5 percenta v obchodovaní krátko pozverejnení, že Buffett navýšil svoj podiel v banke o 4 miliardy dolárov.





Buffett a riaditeľ J.P. Morgan Jamie Dimon sa vzájomne obdivujú. Buffett uviedol, že pravidelne číta Dimonov ročný list pre akcionárov, aby mal informácie o bankovom sektore. Dimon je najdlhšie v pozícii generálneho riaditeľa vedúceho veľkú americkú banku. Todd Combs, jeden z Buffettových investičných dôstojníkov v Berkshire, sedí v predstavenstve J.P. Morgan.