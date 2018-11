UniCredit Bank v ČR a na Slovensku bude mať nového šéfa

dnes 9:46 -

UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku bude mať nového šéfa. Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia schválila vymenovanie Jakuba Dusílka za nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jakub Dusílek nastúpi na novú pozíciu 2. apríla 2019 po schválení Českou národnou bankou.

Vo funkcii nahradí Jiřího Kunerta, ktorý 30 rokov viedol UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a jej predchodkyne, ktoré sa postupne stali súčasťou skupiny UniCredit. Jiří Kunert odíde z pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa banky ku dňu skončenia svojho mandátu 1. apríla 2019. Jiří Kunert bude v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pôsobiť aj naďalej, a to v dozornej rade banky.

Jakub Dusílek začal svoju kariéru v skupine UniCredit v roku 2003 ako manažér regionálnej pobočky a potom riaditeľ podpory obchodu firemného bankovníctva v Živnostenskej banke, ktorá sa stala súčasťou skupiny UniCredit. Následne pôsobil ako riaditeľ divízie retailového bankovníctva a produktov a riaditeľ strategického rozvoja UniCredit Bank Czech Republic. V rokoch 2011 a 2012 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa UniCredit Leasing na Slovensku.

V roku 2012 bol vymenovaný za člena predstavenstva a riaditeľa globálnych bankových služieb v Českej republike. Medzinárodnú kariéru následne rozvíjal v UniCredit Bank Rumunsko v rokoch 2016 až 2018. Jakub Dusílek absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a študoval tiež CIME so zameraním na manažment na Českom vysokom učení technickom. Je držiteľom titulu MBA z Hallam University v britskom Sheffielde.