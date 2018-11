Giving Pledge: Ten, kto má najviac, zatiaľ nepodpísal

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:32 -

Medzi Bezosom a jeho „kolegami“ je ale aj jeden ďalší dôležitý rozdiel. Z piatich najbohatších Američanov, iba Bezos nepodpísal Giving Pledge. Pôvodná iniciatíva Bill Gatesa a Warrena Buffetta, vyzýva miliardárov, aby verejne venovali väčšinu svojho bohatstva na dobročinnosť. Nikto predsa v skutočnosti nepotrebuje miliardu dolárov, nieto 100 miliárd.

A hoci sa zatiaľ Bezos k iniciatíve nepridal, neznamená to, že v tejto oblasti nie je aktívny. V septembri tohto roka sa zaviazal poskytnúť 2 miliardy dolárov cez Bezos Day One Fund na podporu predškolského vzdelávania pre komunity s nízkym príjmom a na pomoc bezdomovcom. Znamenalo to záväzok vo výške približne 1,3 % jeho celkového čistého imania v čase prísľubu. Pre priemernú americkú rodinu, s mediánom čistého imania na úrovni 80 039 USD to predstavuje ekvivalent daru vo výške iba 1040 USD. Rozdiel je samozrejme v tom, že Bezos má viac peňazí, ako môže on sám a ďalšie generácie jeho rodiny po ňom, vôbec minúť.







Aj keď Bezos nesúhlasí s odovzdaním viac ako polovice svojho bohatstva, alebo dokonca čo i len viac ako 1,3 %, je tu aj možná alternatíva. Amazon by mohol zaplatiť viac na daniach. Stratégia spoločnosti často zahŕňa vyňatie z možného zdanenia. Napríklad v Seattli bola na firmu uvalená špecifická daň pre mesto, ktorá by vyšla spoločnosť na zhruba 20 miliónov dolárov ročne. Amazon zastavil výstavbu svojej novej kancelárskej veže a vyhrážal sa, že radšej si priestory prenajme, ako by sa mal rozširovať v Seattli. Vyznieva to ironicky vzhľadom na filantropické úsilie Bezosa, ale znamenalo by to zvýšenie ročných príjmov z 45 miliónov dolárov na 49 miliónov dolárov, použiteľných na financovanie projektov bývania pre bezdomovcov.