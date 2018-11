Bez talentov: Banky už nasledujúcich 20 rokov neprežijú

Zdroj: finextra

Podľa globálneho prieskumu Stripe, v ktorom oslovili vrcholových manažérov spoločností z rôznych odvetví, až 97 % opýtaných tvrdí, že získanie ďalších vývojárov je pre nich prioritou číslo jeden. 57 % hovorí, že nedostatok vývojárov sa podpisuje pod obmedzenie rastu.

Je ich málo a sú vyvažovaní zlatom. Ich kolektívny potenciál dokáže zvýšiť globálny HDP o 3 bilióny dolárov v nasledujúcich 10 rokoch. Bolo by doslova šokom, keby sa nenašla firma, ktorá by nemala záujem o tento trh. Hoci spoločná obava prevláda naprieč všetkými odvetviami, banky sú tie, kto by mohol mať zo súčasnej situácie ťažkú hlavu. Podľa agentúry Bloomberg by banky mohli čeliť zastaraniu v priebehu piatich až pätnástich rokov kvôli konkurentom z digitálneho bankovníctva ako je Venmo a Robinhood. Vlani dalo výpoveď 6 topmanažérov s technickým pozadím, aby banku vymenili za startup. Tento trend pokračoval aj v roku 2018.

Prečo si banky nedokážu udržať talentovaných inžinierov? Tu sú tri hlavné problémy.

Naivita

Banky si myslia, že stačí nanovo zariadiť kancelárie, ponúknuť bezplatné obedy a vývojári sa len tak pohrnú. Banky, ktoré veria, že špecialisti zo Silicon Valley vyriešia ich problém v oblasti vývoja, žijú v bubline naivity.

Konzervatívnosť

Banky nie sú dostatočne inovatívne na to, aby pritiahli špičkové talenty spomedzi vývojárov, ktorí chcú pracovať na najnovších riešeniach. Mnohí vývojári si volia flexibilitu, rovnováhu, empatiu a príležitosti na vlastný rozvoj. Majú tendenciu byť viac zameraní na firemnú kultúru a inšpirácie, stále sa vyvíjajúce prostredie, nie na množstvo hračičiek a výhod.

Byrokracia

Príliš veľa byrokracie. Tretinu času vývojári venujú riešeniam pre staršiu infraštruktúru, na opravu zlého kódu, viac ako 17 hodín týždenne padne na údržbu, ako je ladenie a refaktorovanie. Najmä vývojár, ktorý sa stretá so stredným manažmentom, dobre vie, že banky jednoducho nie sú nastavené v jeho prospech. Namiesto toho musia spolupracovať so staršími zamestnancami, ktorí majú často postoj "to sa nedá".







Takže čo by mali banky v prvom rade zlepšiť?



Potrebujú prístup k väčšiemu množstvu talentov a potom si potrebujú vybudovať firemnú kultúru, ktorá bude podnecovať podnikateľské zmýšľanie. Dalo by sa začať napríklad prácou na diaľku. Podľa prieskumov pracuje 63 % ľudí v produktových a inžinierskych funkciách vzdialene aspoň raz týždenne, čo je o 21 % viac ako priemer. Predstavte si, kam by sa asi banky posunuli, ak by dokázali využiť túto základňu talentov.

Flexibilné podmienky otvárajú zamestnávateľom dvere k novým talentom a podporujú rozmanitejšie myslenie. Namiesto toho, aby sa chválili ako sú priateľské k práci na diaľku, by mali ísť všetky do toho a ponúkať prácu na diaľku ako samozrejmosť. Takýto prístup by mali začleniť do všetkých aspektov DNA spoločnosti. Nemusíte chodiť do kancelárie aby ste si mohli dať s niekým osobne schôdzku. Vzdialení pracovníci by mali plný prístup k zdrojom spoločnosti, nech už sú kdekoľvek na svete.

Až 44 % vývojárov tvrdí, že ich manažment je príliš pomalý na to, aby dokázal reagovať na technologické trendy. Tak ako softvér pohlcuje čoraz viac sveta, aj bankovníctvo sa čoraz viac digitalizuje. Je potrebné zaviesť procesy, vďaka ktorým by banky dokázali reagovať rýchlo. A definitívne dokázať prijať rozhodnutie, pokiaľ ide o nástup nových technologických trendov, ako je krypto a fintech. Jedným z návrhov je vytvoriť tím Compliance Tech, ktorý by bol zodpovedný za zmenu spôsobu, akým spoločnosť pristupuje a stavia sa k nasadeniu nových technológií.

Okrem toho je potrebné, aby boli banky otvorené experimentovaniu a mohli sa vyrovnať s možnosťou zlyhania. Voľná ruka zhora nadol, banky by mali svojich ľudí nechať inovovať, experimentovať a a možno aj neuspieť, ale bez obáv z možných následkov. To podnecuje silnejšiu kultúru experimentovania, kde sa nové nápady dostávajú postupne až k manažmentu. Banky ale zatiaľ jednoducho nie sú postavené v duchu voľne zmýšľajúcich startupov.



Netreba zbytočne panikáriť, pokiaľ ide o zdôrazňovanie potreby inovácie bankového sektora, ale určité kroky je nutné urobiť celkom rýchlo. Namiesto uprednostňovania absolventov Harvardu je potrebné, aby banky vynaložili spoločné úsilie na to, aby dokázali prilákať ďalšie typy talentov. Vývojárov, ktorí môžu pracovať aj na vlastných aplikáciách. Budúcich inžinierov, ktorí ale zanechali štúdium, aby mohli všetok svoj čas venovať kódovaniu. Pracovníkov z malých miest z celého sveta s možnosťou práce na diaľku. Až potom budú mať šancu prežiť nasledujúcich 20 rokov.