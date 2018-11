Slabý výkon naprieč aktívami: Dobrá investícia v súčasnosti asi ani neexistuje

Zdroj: BI;ragcap

Foto: SITA/AP;YT/Bloomberg Markets and Finance

dnes 11:00 -

Americké akcie stratili veľký podiel svojich výnosov za rok po zložitom októbri. Čo je však na situácii smutné, že výkonom dnes kraľujú len komodity a to len so 4 % ziskom. Skutočnosť, že akcie a dlhopisy nedokážu podávať výkon, je obzvlášť znepokojujúce. Obe aktíva by sa totiž mali teoreticky obchodovať medzi sebou nepriamo. Keď je táto dynamika zachovaná, ak sa niekto obáva, že akcie budú padať, jednoducho sa presunie do relatívnej bezpečnosti dlhopisov. Ale v poslednom čase sa tento luxus vytratil. V konečnom dôsledku sa vytvorila situácia, kedy sa investor nemá kam skryť pred šíriacim sa nepokojom na trhu.

Správcovia majetku, ktorí majú za úlohu rozdeliť peniaze medzi triedy aktív, musia jednoducho vybudovať adekvátne diverzifikované portfólio. Ale to môže pri súčasnom stave predstavovať náročnú úlohu. Dnešná situácia, súčasné prostredie vytvára podmienky, aké tu neboli za posledných päť desaťročí.

"Žiadnej významnejšej triede aktív sa nedarí," uviedol Doug Ramsey, hlavný investičný analytik Leuthold Group pre businessinsider. "Vo väčšine prípadov je príležitosť, ktorá je k dispozícii pre alokátorov aktív tento rok, najmenej prístupná za ostatných 50 rokov."





Bolo mimoriadne ťažké ísť do hedžových fondov určených na rekalibráciu rizík, do fondov známych ako rizikové paritné fondy. V októbri odpísali asi 5 %, čo je najviac od roku 2013, keď sa výpredaje objavili súčasne v akciách, dlhopisoch aj komoditách. Za normálnych okolností tieto triedy aktív nie sú tak úzko prepojené.

Ďalším dôkazom o tom, aká je dnes ťažká situácia, je stratégia postavená na tom, že vlastníte rovnaké váhy všetkých siedmich tried aktív. Návratnosť tejto stratégie je zriedka negatívna a jej historické minimum sa priamo kryje s finančnou krízou pred desiatimi rokmi. V roku 2018 ale dosahuje stratu 1,2 %, čo je ďaleko od priemerného ročného výnosu 10,2 %, ktorý ponúkala za posledných 45 rokov.



To ani zďaleka nie sú povzbudivé signály pre trh v súčasnosti. "Nemá zmysel plakať, keď ceny padajú. Je potrebné diverzifikovať a okrem akcií mať aj časť peňazí v pevne úročenom majetku a v hotovosti. Investovanie má zmysel v dlhodobom horizonte. Súčasná generácia si odvykla od korekcie, tie sú ale normálne. Prečkajte ich v pokoji a zamerajte sa na zdravé firmy, ktoré vyplácajú dividendy, " radí Kevin O'Leary z O'Shares ETF Investments.



"Najlepšie, čo môžu investori urobiť, je poznať nesúlad medzi dlhodobými rastmi a krátkodobými poklesmi, prerozdeľovať prostriedky tak, aby sa nevystavoval nadmernému riziku krátkodobých poklesov, a pamätať si, že čas dokáže vyriešiť väčšinu krátkodobých problémov," ponúka riešenie Cullen Roche, zakladateľ spoločnosti Orcam Asset Management.