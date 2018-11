Akciový medveď: Októbrový prepad predznamenáva kolaps, pripravte sa naň

Zdroj: BI

Foto: YT/Larry blasko;fox business

dnes 12:17 -

Ak ste si mysleli, že korekcia akciového trhu v októbri vás pripravila o veľa, tak ste ešte nezažili nič. V tomto duchu rozmýšľa John Hussman, bývalý profesor ekonómie a súčasný prezident Hussman Investment Trust. Tvrdí, že trh od začiatku februára smeruje do ďalšieho obdobia veľkého výpredaja akcií. Hussman hovorí, že akcie sú mimoriadne zraniteľné, pričom vychádza zo sentimentu investorov. Market internals indikátori mu poskytujú cenné signály, pretože, ako tvrdí, ocenenia akcií boli z veľkej časti zbytočné. Aspoň z krátkodobého hľadiska.

"Špekulatívna psychológia vždy umožnila, aby ocenenia prekročili historické normy v určitej fáze trhového cyklu," napísal Hussman v nedávnom blogovom príspevku. "Ohodnotenie funguje iba v dlhodobom a úplnom cykle. Psychológia investorov, či už špekulatívna alebo riziková, dokáže ovplyvňovať trhové výsledky len v kratších segmentoch trhového cyklu. Pokles trhu, ktorý sme zaznamenali v októbri, je iba poklesom smerom k normalizácii ohodnotenia," povedal Hussman. "Po dokončení súčasného trhového cyklu očakávam, že S & P 500 stratí z nedávneho vrcholu takmer dve tretiny svojej hodnoty."





Hussman ale hovorí o tom, ako trh s akciami stratí dve tretiny svojej hodnoty už niekoľko mesiacov, spomínal to už pred februárovou korekciou. Ale zatiaľ k tomu nedošlo. Hussman si myslí, že vie prečo. Podľa neho rozhodnutie Fedu znížiť úrokové sadzby na nulu úplne zrušilo úlohu ocenení pri signalizácii nebezpečných trhových podmienok. Keďže menové podmienky sú mimoriadne uvoľnené, spoločnosti a investori nevnímajú varovné signály, ktoré by ich ešte pred časom zastavili. "Už sa nemôžeme spoliehať na presne vymedzené hranice špekulácií, ako to bolo možné v predchádzajúcich trhových cykloch v celej histórii.“

Hussman hovorí, že upustil od sledovania Wall Street, namiesto toho sa plne sústreďuje na to, ako sa na trhoch a do akej miery zdôrazňujú posuny sentimentu. A hoci je pravdepodobne najväčším dlhodobým akciovým medveďom, tvrdí, že všetko má svoje hranice. Pripúšťa, že v prípade oživenia trhov je ochotný v krátkom čase prijať neutrálny postoj na trhu.

Hussman už opakovane dokázal predpovedať poklesy akciového trhu, ktorý presiahol 60 % a predpovedal celé desaťročie záporných akciových výnosov. Ale skutočnosť zatial bola, že akciový trh kontinuálne rastie. Ale ak by sme chceli odmietnuť Hussmana, ako vyhraneného perma-medveďa, pripomeňme si jeho argumenty: V marci 2000 sa predpovedal, že technologické akcie stratia 83 %, následne technologický index Nasdaq 100 stratil 83 % v období od roku 2000 do roku 2002. V roku 2000 predpovedal, že index S & P 500 pravdepodobne zaznamená negatívne celkové výnosy v nasledujúcom desaťročí, tak sa aj stalo. V apríli 2007 predpovedal, že S & P 500 môže stratiť 40 %, následne v nasledujúcom kolapse počas rokov 2007 až 2009 stratil 55 %.

Čím viac dôkazov Hussman objavuje pre neudržateľnosť podmienok akciového trhu, tým viac by mali byť investori nervózni. Samozrejme, v tomto trhovom cykle sa môžu naďalej vyskytovať výnosy, avšak v akom bode už narastá riziko kolapsu na neakceptovateľné? To je otázka, na ktorú si budú musieť investori odpovedať sami.

Investori sa nemajú čoho báť, myslí si Glenn Youngkin z Carlyle Group. "Táto volatilita nie je začiatkom konca, je to prirodzená volatilita."





Nasdaq Composite klesol o 2,8 percenta a zamieril na korekčné územie. S & P 500 klesol o 2 %. Výpredaj technologických akcií pokračuje. Spoločnosť Lumentum Holdings, dodáva technológiu pre funkciu rozpoznávania tvárí do iPhonov znížila svoj výhľad na druhý štvrťrok roku 2019 s tým, že jeden z jej najväčších zákazníkov požiadal o "podstatné zníženie dodávok" jej produktov. Nestrácali len akcie Apple, aj FAANG - Facebook, Amazon, Netflix a Google - klesli v rozmedzí 2 až 5 percent.

Youngkin povedal, že investori začínajú podrobnejšie skúmať oceňovanie technologických akcií. "Technologický sektor bol ocenený pod očakávaním, že budeme neobmedzene predávať stále viac a viac všetkého. A zrazu ľudia začínajú rozpoznávať, že ocenenia by mali byť niekde úplne inde a musí nastať obnova."





Medzinárodný menový fond vo svojej októbrovej predpovedi uviedol, že americká ekonomika by v roku 2019 mala rásť o 2,5 percenta. Youngkin ale spochybňuje myšlienku, že nižší rast povedie k nižším výnosom. "Koncepcia spomalenia rastu neznamená pokles výnosov ... Titulky hlásia vždy pokles, ale veci sa majú inak. Rast sa spomaľuje," povedal s tým, že zmiernenie rýchlosti rastu považuje za normálne. "V priebehu posledných 12-18 mesiacov väčšina ľudí cítila, že ekonomika bude rásť do nebies, a zrazu máme toto veľmi prirodzené spomalenie rastu, ktoré nie je zastavením, trhy sa primerane obnovia."