Eurozóna by mohla využiť ESM na zabránenie rozšírenia krízy z Talianska

Zástupcovia eurozóny diskutovali o možnosti využiť záchranný fond eurozóny s cieľom zabrániť rozšíreniu momentálneho finančného napätia v Taliansku na ďalšie vysoko zadlžené krajiny. Povedal to v utorok hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Praet.

Ako uviedol, na politickej úrovni sa diskutuje o preventívnych opatreniach pre prípad rizika preliatia (problémov) na trhy iných krajín. Opatrenia by sa týkali Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).

Taliansko dostalo od Európskej komisie termín do utorka na odpoveď v súvislosti so sporom pre jeho budúcoročný rozpočet. Rím predložil Európskej komisii návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta s deficitom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je výrazne vyšší schodok, než aký plánovala predchádzajúca talianska vláda (0,8 % HDP), čo viedlo EK k zamietnutiu návrhu a požiadavke, aby ho Taliansko prepracovalo. Stalo sa tak prvýkrát v histórii EÚ.

Brusel sa obáva, že ekonomika Talianska neporastie takým tempom, ako očakáva tamojšia vláda, a problémom je aj mimoriadne vysoký verejný dlh. Ten dosahuje 131 % HDP, čo je druhý najvyšší dlh v eurozóne hneď po Grécku, a výrazne vyšší, než stanovujú pravidlá EÚ (60 % HDP).

Vzhľadom na signály z Ríma sa však očakáva, že talianska vláda neplánuje ustúpiť a radšej bude riskovať sankcie, než prepracovanie rozpočtu s plánovanými vysokými výdavkami. Tie by podľa Ríma mali podporiť ekonomiku dlhodobo zápasiacu s nízkym rastom. Minister hospodárstva Giovanni Tria uviedol, že pôvodne plánovaný rozpočtový deficit na úrovni 0,8 % HDP by bol pre taliansku ekonomiku "samovraždou".

Očakáva sa, že talianska vláda zverejní svoju odpoveď Bruselu po svojom utorkovom zasadnutí. Odmietnutie prepracovania rozpočtu a pokračovanie sporu by mohlo viesť k vysokým sankciám a ďalším otrasom na trhoch.