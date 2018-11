Nemecké MH vyčlenilo miliardu eur na podporu výroby batérií pre elektromobily

dnes 12:16 -

Nemecké ministerstvo hospodárstva (MH) vyčlenilo približne miliardu eur na podporu výroby batériových článkov do elektromobilov.

Cieľom najväčšej európskej ekonomiky je, aby sa do roku 2030 vyrábalo 30 % týchto batérií v Nemecku a v Európe. Uviedol to v utorok minister hospodárstva Peter Altmaier.

Minister ďalej vyhlásil, že Nemecko chce na dosiahnutí tohto cieľa spolupracovať s inými európskymi krajinami a dodal, že sa už preto skontaktoval s Francúzskom, Poľskom a Rakúskom.

Nemecká vláda si pôvodne dala za cieľ, aby do roku 2020 jazdilo po cestách v krajine milión elektrických vozidiel. Podľa odborníkov z Národnej platformy elektromobility (NPE) sa jej to zrejme nepodarí splniť a mala by posunúť tento termín o dva roky.