Ako sa centrálna banka môže poučiť zo sovietskych nepoužiteľných klincov

dnes 9:40 -

Je tu však jedno celkom zaujímavé ponaučenie zo sovietskej histórie. Ide o to, čo sa stane, keď si vláda stanoví konkrétny cieľ. Upozornil na to server Marketplace.



V Sovietskom zväze, aby splnili päťročnicu, vyrobili príliš veľa malých nepoužiteľných klincov. Cieľ bol splnený. Randal Quarles, nový člen Federálneho rezervného systému, hovorí o Goodhartovom zákone. Keď si Fed vyberie obľúbené opatrenie, aby verejnosti oznámil, čo sa deje s ekonomikou, už tieto kroky prestanú byť užitočné. Ak Fed hovorí, že inflácia je smerodajná, aby dosiahla minimálne 2 percentá, už to nie je taký gól. Quarles je centrálnym bankárom, tvrdí, žer ekonomika USA rastie, a to je v centre záujmu. Inflácia je obmedzená, miera nezamestnanosti je nízka. Ale potom položil otázku: "No, ale čo ak ide o základné znamenia, že inflácia zostane nízka aj napriek pokračujúcemu rastu ekonomiky, čo keď nám nehovorí nič o stave ekonomiky, či ide o prehriatie alebo či je v nej množstvo chýb, ale hovorí nám niečo iné? "

Ale ak sa centrálna banka nebude zameriavať na infláciu, čím by ju nahradila?

Napríklad pákovým pomerom, koľko je dlhu v spoločnosti, v ekonomike, aby si štát dokázal plniť svoje finančné záväzky. Centrálni bankári sa zameriavajú na dlh, najmä na trh drobných dlhopisov. Spotrebitelia totiž preberajú značnú časť dlhov. Ak sa však pozrieme na posledné tri desaťročia, vždy to bola len diskusia o inflácii, všetci hovoria o inflácii. A ak sa pozeráte na inflačné čísla, stále je tu dostatok priestoru na manévrovanie.