Tí, ktorí používajú mobilné fintech aplikácie, robia zlé finančné rozhodnutia

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:01 -

V prieskume vedci oslovili mladých ľudí vo veku 18 - 34 rokov v Spojených štátoch. Štúdia zistila, že tí užívatelia smartfónov, ktorí ich používajú na prevody peňazí, či platenie, budú finančne menej gramotní než tí, ktorí telefóny na tento účel nepoužívajú. Dokonca s väčšou pravdepodobnosťou prijmú zlé finančné rozhodnutia. Idú častejšie do debetu, zbytočne platia poplatky za kreditné karty, za pôžičky, alebo predčasné siahnutie na prostriedky usporené na dôchodok. Vyplýva to z výskumu Centra excelentnosti v oblasti finančnej gramotnosti na George Washington School of Business.

Je to paradox, lebo väčšinou tí, ktorí využívajú mobilné platby majú viac aktív, zarábajú viac peňazí a majú vyššie vzdelanie. Výskum tiež zistil, že štvrtina ľudí, ktorí používajú svoje telefóny na sledovanie výdavkov, hlásila pokles do debetu, kým v prípade tých, ktorí takéto aplikácie v telefónoch nemajú, je to len 20 %.



Ako to racionálne vysvetliť?



Jednou z možností je, že elektronické platby sú rýchle a pohodlné, tým pádom výdavky sú príliš jednoduché a stráženie si rozpočtu náročnejšie. Chýba tu hmatový zážitok pri platbe fyzickými peniazmi. "Nedospeli sme k záveru, ktorý by vysvetľoval toto správanie, ale zjednodušenie platby, bez potreby sa nad ňou hlbšie zamýšľať, môže ľudí motivovať k tomu, aby míňali viac," uviedla Annamaria Lusardiová, profesorka na George Washington School of Business.