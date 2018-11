Singles Day: Jedna z najväčších nákupných udalostí na svete

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:13 -

Bol to on-line predajca Alibaba, kto zmenil sviatok nezadaných na každoročné nákupné šialenstvo v snahe zvýšiť predaj na svojej platforme elektronického obchodovania. V minulom roku to znamenalo obrovské tržby vo výške 25 miliárd dolárov, to všetko za 24 hodín nákupov. Je to ohromujúci údaj, keďže počas Cyber ​​Monday v Spojených štátoch boli tržby 6,59 miliardy dolárov a počas Black Friday zaznamenali v tom istom roku tržby 5 miliárd dolárov. Počas vrcholu Alibaba vybavila 256 000 transakciami za sekundu a na základe objednávok za 24-hodín odoslala viac ako 775 miliónov balíkov.

Aj konkurent Alibaby, čínsky e-commerce obor JD.com, hlásil príjmy vo výške 19 miliárd dolárov počas predaja na Singles Day. Dokonca aj americký technologický gigant Amazon dnes propaguje Singles Day. Tento rast možno čiastočne pripísať obrovskej čínskej populácii, ako aj rastúcej strednej triede, ktorá čoraz viac využíva inteligentné telefóny.





Alibaba využila rastúci mobilný trh aj pomocou živých vysielaní s celebritami a usporadúvaním módnych prehliadok, ktoré sa objavujú na mnohých platformách sociálnych médií, ako aj vo vysielaní niekoľkých čínskych televíznych staníc. Vlani Alibaba oslovila napríklad Nicole Kidmanovú a Pharrella Williamsa, aby pomohli s odpočítavaním pred Singles day.

Ako sa to všetko začalo? V roku 2009 Daniel Zhang, súčasný generálny riaditeľ skupiny Alibaba, spustil koncepciu ponúkania zliav pre spotrebiteľov počas Singles Day. Ale korene siahajú ešte ďalej do minulosti, do roku 1993, kedy na Nanjingskej univerzite pre študentov zvolili tento deň na oslavu toho, že je niekto single.