Opatrenia NBS už čiastočne poznamenali vývoj cien bytov a domov

Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) z polovice tohto roka zamerané na obmedzenie nadmerného zadlžovania sa slovenských domácností už čiastočne poznamenali vývoj cien bytov a domov. Myslia si to zástupcovia spoločnosti Across Private Investments. Výhľadovo sa dá podľa nich očakávať zlepšovanie tohto efektu v ďalšom období.

Ku koncu septembra už totiž slovenskí obyvatelia bez započítania živnostníkov dlžili bankám viac peňazí, ako mali uložené na svojich vkladoch. Úroveň úverov tak dosiahla 34,59 mld. eur a výška vkladov bola na úrovni 34,33 mld. eur. „Úverová politika bánk sa významnou mierou podpísala na vývoji cien pri obstarávaní bývania v predchádzajúcom období,“ uviedol generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik.

V treťom štvrťroku tohto roka sa podľa NBS priemerná cena bytov zvýšila len o sedem eur za meter štvorcový, čo je medziročný nárast o takmer 8 %. Najviac vzrástla cena päťizbových bytov, najmenej dvojizbových. Priemerná cena rodinných domov vzrástla o osem eur za meter štvorcový, medziročne je to nárast o 3,8 %. Hoci ceny bývania majú stúpajúcu tendenciu, ich rast sa podľa Across Private Investments spomaľuje. Odborníci to považujú za mierne znižovanie rizík z nafukovania realitnej bubliny.

Celoslovenský ročný priemer dokončených bytov je podľa Across Private Investments nízky, keďže na tisíc obyvateľov pripadajú len tri byty. To, samozrejme, v niektorých regiónoch vytvára tlak na permanentný rast cien, keďže dopyt po bývaní na Slovensku pretrváva. Jedným z riešení tejto situácie je podľa analytikov NBS zvýšenie ponuky cenovo dostupného bývania. Hoci príjmy domácností mierne rastú, nedokážu kompenzovať rast cien bývania, osobitne rast cien bytov, a to až v polovici slovenských krajov. Z tohto pohľadu je v súčasnosti relatívne priaznivá situácia len v Banskobystrickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, dopĺňa spoločnosť Across Private Investments.