Kandidát na prezidenta: Zdaníme robotov a ľuďom budeme rozdávať peniaze za nič

Základný garantovaný príjem tento 43-ročný rodený Newyorčan nazýva "dividendou za slobodu". "Najpriamejším a najdôležitejším spôsobom, ako vláda dokáže zlepšiť život, je poslať šek na 1000 dolárov mesačne a nechať na ľuďoch, ako ich minú, podľa toho čo bude pre nich najväčším prínosom," píše Yang na svojej internetovej stránke kampane. Vláda má "dostatok zdrojov, v súčasnosti ale nedáva dostatok ľuďom," hovorí.

Yang, zakladateľ podnikateľského programu Venture for America a autor knihy Pravda o amerických miznúcich pracovných miestach a prečo univerzálny základný príjem je naša budúcnosť, verí, že rozdávanie peňazí zlepší psychickú pohodu Američanov a podporí podnikanie.

"Je nemožné nadhodnotiť pozitívny vplyv tisícky mesačne na domácnosti v celej krajine. Pomohlo by to ľuďom oslobodiť sa od neustáleho rozmýšľania nad nedostatkom, aby mohli mať pocit že zaručene prežijú a zamerať sa na možnosti. To by transformovalo našu spoločnosť v mnohých pozitívnych smeroch tým, že im nebude nikto držať za krk, "napísal Yang na Reddite v marci s tým, že základný príjem by bol najväčším katalyzátorom umenia, podnikania a kreativity, akého sme boli kedy svedkami.







Podobne sa vyjadril aj generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg, počas svojho prejavu na Harvarde v máji tohto roka. "Teraz je načase definovať novú spoločenskú zmluvu pre našu generáciu. Mali by sme preskúmať názory ako je univerzálny základný príjem, aby sme všetkým poskytli vankúš na vyskúšanie si nových vecí," povedal miliardár.



V USA má len Aljaška verziu základného garantovaného príjmu. Od roku 1982 dostávajú obyvatelia trvalú dividendu z fondu, ktorý má za cieľ zdieľať ropné bohatstvo krajiny s budúcimi generáciami. Keď Zuckerberg navštívil Aljašku v lete roku 2017,uviedol, že tento štátny finančný program "poskytuje zopár dobrých lekcií pre zvyšok krajiny".







Prečo práve 1000 dolárov za mesiac?

- 12 000 dolárov ročne znamená priblížiť sa hranici chudoby v USA,

- po splatení nárastu dlhu by podľa The Roosevelt Institute mohla americká ekonomika po ôsmych rokoch rásť o 12,56 %,

- 1 000 dolárov je dostatočne nízka suma na to, aby odradila ľudí od práce. Je to suma, ktorá postačuje len prežitie.



Základný garantovaný príjem je podľa Yanga nevyhnutný v čase, keď automatizácia nahrádza ľudských pracovníkov v oblasti výroby a ohrozuje pracovné miesta v oblasti maloobchodu, stravovacích služieb, služieb zákazníkom, dopravy, poistenia, účtovníctva, medicíny a práva, hovorí vo videu svojej kampane. Niektoré správy to skutočne potvrdzujú. Do roku 2030 bude musieť 75 miliónov pracovníkov na celom svete kvôli automatizácii zmeniť pracovné miesto, tvrdí štúdia McKinsey Global Institute z decembra 2017 a 400 miliónov pracovných miest by mohlo byť potenciálne škrtnutých. Tieto odhady sú založené na analýze 46 krajín, ktoré zahŕňajú 90 percent globálneho hrubého domáceho produktu a stredné tempo nasadzovania automatizácie.

V správe, ktorú v marci vydala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), sa predpovedá, že 14 percent pracovných miest v 32 krajinách OECD alebo približne 66 miliónov pracovných miest je "veľmi automatizovaných", podľa správy je pravdepodobnosť ich automatizácie počas nasledujúcich 15 až 20 rokov viac ako 70 percent. Ďalších 32 percent pracovných miest ohrozuje automatizácia na úrovni 50 až 70 percent, píše sa v správe.

Yang hovorí, že peniaze na rozdávanie by pochádzali z "novej dane pre firmy, ktoré profitujú z automatizácie,". Ako vysvetľuje, bola by to daň z pridanej hodnoty vo výške 10 % na tovary a služby, ktoré firma vyrába. Myšlienka DPH bude čoraz dôležitejšia, "pretože nemôžete vyberať daň z príjmov z robotov alebo softvéru,“ argumentuje s tým, že by sa takto vytvorili príjmy v objeme 700 až 800 miliárd dolárov.





Podľa Yangovho plánu by si súčasní príjemcovia sociálnych dávok a sociálnych programov v Spojených štátoch mohli zachovať svoje existujúce výhody, ak preferujú. "Som podnikateľ... takže sa chcem pokúsiť vyriešiť problémy. Problém, ktorý som videl, ako automatizujeme milióny pracovných miest... " cituje Yanga CNBC. "Existuje veľmi obmedzený rozsah vecí, ktoré môžete urobiť, ak sa skutočne pokúšate vyriešiť tento problém, a tak som prišiel na to, že by som sa mal stať prezidentom."

V USA Yang nie je jediný, kto presadzuje myšlienku základného garantovaného príjmu. V marci túto ideu prijala Kalifornská demokratická strana ako súčasť svojho programu. V októbri oznámil 27-ročný starosta Stocktonu, Michael Tubbs, predstavil projekt základného garantovaného príjmu pre svoje mesto, ktoré vyhlásilo bankrot v roku 2013.