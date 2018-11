Obete namiesto víťazov: Keď sa vládne pomocou exekutívnych dekrétov a Twitteru

Zdroj: HOR

Zahraničné automobilky, ktoré už v USA zamestnávajú tisíce domácich montážnych pracovníkov, mnohých na menej rozvinutom juhu, otvorene hovoria o vznikajúcich problémoch v dodávateľskej sieti. Príkladom je BMW. Výrobu modelu X3 doteraz výhradne sústredilo v Spartanburgu, čiastočne ju už spúšťa aj v Čínskom Shen-jangu. Odôvodňuje to komplikáciami v zabezpečení dodávok plechov a zhoršenou nákladovosťou po započítaní zvýšených výdajov na dovozné tarify za oceľ a hliník. BMW premýšľa aj o presunutí časti kapacít na výrobu modelu X5 do Číny, kde je spomenutý model veľmi populárny, no vzhľadom na to, že sa vyrába na území USA, spadá aj tento model do odvetného balíka ciel, ktoré Čína zaviedla na výrobky dovážané na jej územie z USA.

Premiér Čínskej ľudovej republiky Li Kche-čchiang a Harald Kruger, šéf a predseda predstavenstva BMW

Podobné správy sa šíria z odvetvia leteckej výroby, ktorá zatiaľ Čínskou vládou nebola zahrnutá do odvetných opatrení. USA vyviezli do Číny v roku 2017 civilnú leteckú techniku v hodnote 16,3 miliardy USD a Boeing stavia v Číne kompletizačný závod na jeho model 737. Odborná verejnosť očakáva, že v rámci obchodnej vojny môže prísť aj k zavedeniu dovozných ciel na leteckú techniku vyrobenú v USA . Airbus a Embraer nechajú pozdravovať...





Farmári na tom nebudú asi o nič lepšie. Práve v čase zberu úrody sa v rámci odvety Číňania rozhodli zaťažiť 25 %-ným clom aj dovážané plodiny ako sója a kukurica. Predaj sójových bôbov do Číny v roku 2017 bol niekde na objeme 14 miliárd dolárov, čo je veľká suma pre obidve strany. Viac ako polovica amerického exportu sóje smerovala na Čínsky trh. Čo s prebytkom spravia farmári v Iowe, Minnesote a Severnej Dakote? Ako dlho udržia kvalitu zozbieranej sóje, ktorú musia niekde uskladniť? Vláda sa rozhodla rozdeliť medzi pestovateľov sóje kompenzáciu v hodnote 3,6 miliardy USD, no to pokrýva menej ako polovicu strát pestovateľov pri súčasných trhových cenách sóje. Globálny trh nespí, Kanaďania už dnes exportujú do Číny svoju drahšiu sóju a z USA si kupujú pre svoje domáce potreby lacnejšiu sóju z amerických prebytkov. Číňania vykupujú sóju od iných pestovateľov a európske krajiny, ktoré tradične kupovali sóju z Brazílie dnes dovážajú bôby z USA. Ak sa aj obe strany dohodnú na zrušení ciel, môže sa na jar stať, že americké zásoby sa stretnú s čerstvou úrodou z Brazílie, kde sa sója zbiera na jar.





Trump svoju vojnu nevedie len na poli ciel a dovozných prirážok, druhý front otvoril na poli poštových poplatkov a cien. USA odstupujú od medzinárodnej dohody Svetovej poštovej únie, ktorá riadi ceny za poštové služby členských štátov. Tento krok má byť reakciou na sťažnosti amerických výrobcov a obchodníkov, ktorí nevedia držať krok s cenami obchodníkov ako Alibaba či Banggood. Trump už niekoľko mesiacov twítuje na tému poštových poplatkov platených internetovými obchodníkmi v prospech US Post, ktoré podľa neho nepokrývajú náklady na dodanie tovaru. Poplatky sú v jeho očiach nízke a pochádzajú z čias, keď pošta doručovala len listy. Dnes v dobe objednávania parfumov a smart hodiniek cez internet je podľa Trumpových twítov prepravný náklad takéhoto balíčka vyšší ako cena, ktorú si pošta podľa medzinárodne dohodnutých pravidiel môže účtovať. Ak sa skutočne budúci rok USA stiahnu zo Svetovej poštovej únie a budú si účtovať vyššie ceny, je vysoko pravdepodobné, že jej služby už nebudú internetoví giganti využívať a ešte viac sa rozbehnú kuriérske služby konkurentov ako UPS či DHL. Nehovoriac o dronoch a autonómnych vozidlách. Kto príde o prácu? Armáda poštárov, doručovateľov a vodičov v uniformách US Postal Service. Návrh cien za doručenie na „poslednej míli“ zo strany US Post pre firmy ako je Amazon či Wish na budúci rok hovorí o zvýšení o 9,3 %. Uvidíme, aká bude ich reakcia.

Doplatia tisíce farmárov, stovky montážnych robotníkov z automobiliek a desiatky leteckých konštruktérov na babráka, ktorý vládne pomocou exekutívnych dekrétov a pomocou Twitteru? Ukáže sa opäť paradox vládnych opatrení, ktoré vždy napokon dopadnú presne opačne, než boli odôvodnené a pôvodne myslené?