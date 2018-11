Krajské mestá vyhlásili od roku 2015 obstarávania za vyše 400 mil. eur

dnes 15:31 -

Krajské mestá na Slovensku obstarávali za posledné štyri roky za viac ako 400 miliónov eur, pričom spolu s mestskými časťami a firmami vyhlásili súťaže za 786 miliónov eur. Najviac zdrojov na obyvateľa pripadlo v Prešove, konkrétne 914 eur. Vyplýva to z analýzy Nadácie Zastavme korupciu a portálu UVOstat.sk.

Radnice krajských miest podľa tejto analýzy od roku 2015 vyhlásili 1640 obstarávaní za 418 miliónov eur. Počet uzatvorených zmlúv z obstarávaní je celkovo 1473 v sume 393 miliónov eur. Krajské mestá však podľa nadácie realizujú veľa aktivít aj prostredníctvom mestských firiem či príspevkových organizácií. Po ich započítaní do analýzy je počet vyhlásených obstarávaní 4632 a suma predstavuje 786 miliónov eur.

"V absolútnych počtoch neprekvapí, že najviac sa obstaráva v Košiciach a v Bratislave. Zaujímavejšie je to, keď sa pozeráme na uzatvorené zmluvy z obstarávaní a prepočítame údaje na počet obyvateľov. Tu víťazí mesto Prešov s jeho firmami so sumou 914 eur na obyvateľa. Môže za to najmä obstarávanie trolejbusov v roku 2016 za 13 miliónov eur," priblížil Matej Hruška, analytik Nadácie Zastavme korupciu. Na druhom mieste sú Košice s 848 eurami, Bratislava je piata s 662 eurami na obyvateľa.

Vyhlásené obstarávania za 786 miliónov eur zároveň znamenajú 760 rôznych typov tovarov alebo služieb. Najväčšia časť, ktorá predstavuje vyše 12 % a viac ako 98 miliónov eur, spadá pod kategóriu práce na stavbe električkovej trate.

Analýza tiež uvádza, že v priebehu posledných štyroch rokov dodávalo pre krajské mestá, mestské časti alebo ich organizácie viac ako 1200 firiem. Najväčšou krajskou komunálnou zákazkou je od roku 2015 firma Hochtief SK s 24-miliónovou opravou ciest v Bratislave. Priemer sumy na jedného dodávateľa pritom podľa analýzy predstavuje 670.000 eur.