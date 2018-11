Pierre Moscovici: Taliansko nemá "žiadnu budúcnosť" mimo eurozóny

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:12 -

Rím vo svojich plánoch na rok 2019 predpovedá zvýšiť deficit verejných financií na 2,4 % HDP čo je trikrát viac ako čo sľubovala predchádzajúca vláda. Berúc však do úvahy všetky nové politiky, ktoré chce Rím predložiť, Európska komisia vo štvrtok uviedla, že deficit Talianska v roku 2019 bude v skutočnosti 2,9 %, čo je v blízkosti prahu EÚ na úrovni 3 %. Odchýlka od európskych fiškálnych pravidiel by mohla financie Talianska podrobiť podrobnejšej kontrole zo strany Bruselu a mohli by sa dokonca dostať pod určité obmedzenia. Ide o takzvaný postup pri nadmernom deficite (EDP), ktorého cieľom je pomôcť krajinám napraviť svoj finančný stav.

Európska komisia sa už dávnejšie vyjadrila, že obáva celkového deficitu Talianska, ale najmä štrukturálneho deficitu, teda aktívny schodok štátneho rozpočtu. V roku 2020 sa očakáva, že deficit verejných financií dosiahne 3,1 % HDP, varuje Komisia s tým, že riziká súvisiace s reakciami na trh by mohli potenciálne zhoršiť túto prognózu.

Výnosy talianskych dlhopisov vzrástli od mája, kedy sa k moci dostali dve populistické strany Dnes chce pravicová Liga aj ľavicové Hnutie piatych hviezd splniť kľúčové sľuby z kampane, ako sú nižšie dane a odmietnutie skôr plánovaného zníženia dôchodkov. Rastúce výnosy dlhopisov v podstate znamenajú, že investori pristupujú opatrnejšie pri poskytovaní pôžičiek talianskej vláde.





Európska komisia nesúhlasila s plánmi výdavkov Rímu na nadchádzajúce roky a požiadala krajinu o predloženie nového návrhu rozpočtu do 13. novembra. Ministri ale vyhlásili, že svoje hospodárske plány meniť nebudú.





Pierre Moscovici

"Chceli by sme, aby Taliansko zostalo tým čím je, hlavnou krajinou eurozóny, pre Taliansko neexistuje žiadna budúcnosť mimo eurozóny, pre Európu neexistuje budúcnosť bez Talianska," vyhlásil francúzsky eurokomisár Pierre Moscovici a vysvetlil, že rozdiel v prognózach deficitu medzi Rímom a Bruselom je výsledkom nižšej prognózy rastu a vyššieho odhadu výdavkov zo strany Komisie. "Naše odhady sú opatrnejšie," dodal.

Brusel očakáva, že taliansky HDP klesne na 1,1 percenta v roku 2018 z 1,6 percenta v roku 2017. V budúcnosti očakáva, že miera rastu bude 1,2 percenta v roku 2019 a 1,3 percenta v 2020.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti, dane a clá odmietol, že by komisia na vyhliadky talianskeho hospodárstva hľadela pesimisticky, vplyv na verejné výdavky podľa neho budú mať tiež vyššie úroky, za ktoré si bude musieť talianska vláda požičiavať. Moscovici pripomenul, že v piatok ho čaká ďalšie kolo rokovaní v Ríme. "Myslím, že to stretnutie prinesie ovocie," poznamenal. Pokračovať je preto podľa Moscoviciho ​​potrebné spoločne. "Konfrontácia nikdy nie je ten správny prístup. Najlepšou metódou vždy bol a je dialóg," dodal.