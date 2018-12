Majú dnešní mladí viac rozumu ako sme mali v ich veku my?

Zdroj: morningstar

Foto: getty images

dnes 0:50 -

Rovnako ako v prípade vlád, aj ľudia vo všeobecnosti považujú svoje náklady za pevné a príjmy za variabilné. Myslia si, že dokážu riadiť svoje príjmy tým, že budú pracovať viac, ale všetko má svoje hranice. A potom je tu hnutie FIRE: Finančná nezávislosť, skorý odchod do dôchodku. Mnohí profesionáli pochybujú o tejto finančnej stratégii, ktorá sa usiluje o rýchle nahromadenie bohatstva prostredníctvom extrémnej šetrnosti. Karen Wallace z Morningstar k tomu dodáva: "Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, ak by som sa pokúsila nakŕmiť svoje deti hnedými banánmi. Asi by som potrebovala ochranku," hoci uznáva, že "žiadny z týchto 40-ročných milionárov nemá deti." Michael Falk na Morningstar Investment Conference podotkol, že hoci väčšina diskusií o dôchodku meria finančnú bezpečnosť množstvom aktív investorov, dôležité sú aj záväzky. Ten, kto si dokladá menej a nemá žiadne dlhy, môže byť na tom lepšie ako ten, ktorý má viac investícií, ale aj viac záväzkov. Popularita FIRE ešte neznamená, že ide skutočne o niečo prevratné, veď mladí ľudí často menia svoj názor. Pamätá si ešte niekto na Occupy Wall Street? Je to len jeden krok ale správnym smerom.

Ďalším správnym, krokom je digitálne poradenstvo. Zatiaľ sa robotickí poradcovia vo veľkej miere neuplatňujú, ale už sa otvárajú diskusie o tom, či nezávislí poskytovatelia, ako napríklad Betterment a Wealthfront, dokážu dlhodobo prežiť. Niet však pochýb o tom, že digitálne poradenstvo je už súčasťou najväčších maklérskych firiem. Napríklad Vanguard už prostredníctvom svojej digitálnej poradenskej platformy spravuje viac ako 100 miliárd dolárov. Hoci tradičné firmy poskytujúce finančné služby tvrdia, že všeobecné počítačové programy nemôžu nahradiť osobný kontakt, noví investori týmto argumentom neveria. Z poplatkov za predaj podielového fondu klientovi si nikto nebude kupovať špeciálne odborné znalosti. Ani to mnohí kupujúci nevyžadujú, volia radšej nízkorozpočtové portfóliá vytvorené digitálnymi poskytovateľmi.





Digitálne poradenstvo je posledným krokom v diverzifikácii malých investorov. Najprv prišila možnosť nákupu konkrétnej akcie. Nasledoval aktívne spravovaný podielový fond, ktorý eliminoval možnosť, že by bezpečnosť klesla na nulu. Potom prišiel indexový fond, ktorý odstránil riziko manažéra. Teraz existujú digitálne riadené portfóliá, ktoré kombinujú viacero indexových fondov. Nie všetky kroky boli rovnako dôležité – prechod od akcií k fondom bol asi najväčší skok, ale všetky predstavovali zlepšenia.

Rovnako povzbudzujúci je zánik trhových prognóz. Je pravda, že to bude mať tvrdý dopad, ke´d zmiznú tí, ktorí predpovedajú budúcnosť akciového trhu. Zvyčajne sa investičným "expertom" kládli otázky typu kde by Dow Jones Industrial Average mal byť o 12 mesiacov. Kedysi rutinná otázka, dnes už nie. Millenniáli neveria odpovediam. Ak majú byť prognostiky lepšie, mali by sa pokúšať predpovedať výkon jednotlivých akcií, pretože o vyhliadkach firmy sa dá diskutovať inteligentnejšie, ako o smerovaní burzy.



Nič z toho, čo sme naznačili ale nedokazuje, že by súčasní mladí ľudia mohli dosiahnuť finančný úspech. Môžu dokonca skončiť horšie, než mnohé generácie pred nimi. Ale prvé indikátory sú pozitívne. Keď sa začínajú zaujímať o svoje výdavky, alebo prinajmenšom diskutovať o probléme, využívať digitálne poradenstvo a prechádzať od prognóz na akciových trhoch na dôležitejšie investičné diskusie, zdá sa, že mladší investori sa dokázali poučiť z chýb starších.

Autorom je John Rekenthaler z oddelenia investičného výskumu spoločnosti Morningstar