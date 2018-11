Čo má spoločné diéta a najlepšia investičná stratégia

Zdroj: pragmatic capitalism

Na stránkach The New York Times písali o rozsiahlej štúdii zameranej na diéty. V rámci starostlivo vyhodnotených testov sa vedci snažili zistiť, aký typ diéty funguje najlepšie. Záver však nepriniesol nič konkrétne. "Podstatné je, že najlepšia diéta pre každého človeka je tá, ktorej sa bude držať. Nikto nevie lepšie ako vy, akoby vaša diéta mala vyzerať. Pravdepodobne bude na to musieť prísť každý sám."

V určitom veku začína maž problém s nadváhou väčšina z nás. Niekto si dáva pozor na jedálniček, inému stačí denná dávka prirodzeného pohybu. Ďalší vám povie, že už skúsil niekoľko diét a jediné, čo mu pomáha, je hladovka. Stačí jedno hlavné jedlo denne a k tomu nejaké menšie občerstvenie. V prípade módnych diétnych výstrelkov je to o konkrétnej strave. Stratíte nežiaducu hmotnosť tým, že budete jesť len konkrétne veci a dodržiavať určité pravidlá. Aj napriek tomu, že mnohokrát ide o celkom hrozné jedlá, musíte sa diéty držať.



Pritom strata hmotnosti chce len jedinú vec, jednoduchý plán. Zostať disciplinovaný.

Presne to isté platí aj pri investovaní. Najlepšia stratégia zo všetkých je tá, ktorej sa budete držať. Bohužiaľ, podobne ako v prípade diéty, ľudia si nadmieru komplikujú veci a neustále menia svoju stratégiu a snažia sa nájsť dokonalý prístup, ktorý dokáže vždy optimalizovať každý aspekt ich portfólia. Nikdy však nič nenájdu, pretože podobne ako dokonalá diéta, neexistuje. A tak to celé končí plytvaním času, zaplatením zbytočných poplatkov a slabým výkonom.





Morningstar poukázal, že priemerný investor nedokáže získať trhový výnos, pretože neustále mení svoje stratégie. To platí aj vo fonde, akým je napríklad index Vanguard 500, kde by ste očakávali lepšiu disciplínu, ale v skutočnosti vidíme rozdiel vo výške 3,76 % medzi desaťročnou návratnosťou pre investora a celkovou návratnosťou.

Čo sa skrýva za týmto slabým výkonom? Disciplína. To je všetko. Ľudia predávajú akcie, keď ich cena klesá a nakupujú ich, keď ich cena stúpa. Mohli ste dokonca investovať do aktívne riadeného podielového fondu s vysokými poplatkami, pokiaľ ste zostali disciplinovaní v tejto stratégii, zarobili ste viac, ako priemerný indexér za posledných 10 rokov. Inými slovami, dokonca aj neoptimálna stratégia, ktorej sa naozaj držíte, končí lepšie a prináša lepšie výnosy.

V striktne technickom zmysle sme všetci "aktívni" investori, pretože sa všetci odchyľujeme od jedného skutočného "trhového portfólia", ktoré je súhrnom globálnych akcií a dlhopisov. Môžete byť aktívni ale správať sa rozumne – nízkonákladové indexovanie, ale aktívni a správať sa hlúpo – každodenné obchodovanie. Určite je vhodné "trochu zhrešiť" a odchýliť sa od skutočne pasívneho portfólia, mali by sme však mať na pamäti hranice. Prekročenie čoho už pravdepodobne povedie k vyšším daniam a poplatkom a horšiemu celkovému výkonu.



Dobré investovanie je rovnaké ako úspešná diéta. Nepotrebujete objavovať nejaký svätý grál diéty. Potrebujete len plán, ktorý vo vám vštiepi disciplínu, aby ste sa ho držali. To je jediná diéta, ktorá funguje a je to jediná investičná stratégia, ktorá funguje.



Autorom je Cullen Roche, zakladateľ spoločnosti Orcam Financial Group, LLC.