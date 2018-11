Podľa bývalého Trumpovho poradcu sú clá daňami uvalenými na Američanov

dnes 14:46 -

Bývalý hlavný ekonomický poradca amerického prezidenta Gary Cohn upozornil, že obchodná vojna medzi Pekingom a Washingtonom bude znamenať uvalenie nechcených daní na Američanov. Cohn to povedal v rozhovore pre BBC. Uviedol, že s prezidentom Donaldom Trumpom súhlasil pri znížení korporátnych daní, ale americké clá na čínske tovary sa podľa neho podobajú na spotrebnú daň.

"Na clá sa pozerám ako na určitú spotrebnú daň a my nechceme zdaňovať našich spotrebiteľov, keď budú vynakladať svoj disponibilný príjem na to, čo produkujeme, a to sú služby," povedal bývalý ekonomický poradca. Nikdy nepanoval názor, že Cohn a Trump sú si blízki, ale bývalý manažér banky Goldman Sachs minulý rok Trumpovi pomohol presadiť rozsiahle daňové reformy. Z funkcie v Bielom dome Cohn odstúpil v marci tohto roka.

