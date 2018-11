EK vyjadrila ľútosť nad zastavením prístupu iránskych bánk do systému SWIFT

dnes 13:01 -

"Toto rozhodnutie považujeme skôr za poľutovaniahodné", povedala na brífingu hovorkyňa Komisie pre zahraničné záležitosti Maja Kocijančičová.



Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) prevádzkuje celosvetovú sieť, pomocou ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. SWIFT teda predstavuje hlavné spojenie Iránu s medzinárodným bankovým systémom.

Spoločnosť SWIFT v pondelok (5. 11.) vo svojom vyhlásení uviedla, že pozastavila prístup iránskych bánk do systému "v záujme stability a integrity širšieho globálneho finančného systému".