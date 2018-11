dnes 13:01 -

- Spoločnosť a jej spolupracovníci zaplatili na priamych daniach a odvodoch za rok 2017 viac než štvrť miliardy eur

- Už viac ako 27-ročné pôsobenie na Slovensku

BRATISLAVA 7. novembra -

Volkswagen Slovakia sa stal opäť najväčším platiteľom daní na Slovensku. Spoločnosť a jej spolupracovníci v roku 2017 odviedli na priamych daniach a odvodoch 250,7 milióna eur, čo je nárast o vyše 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim prvenstvom (217 miliónov eur) v roku 2016. Ocenenie Daňovník roka udelili firme včera počas slávnostného galavečera TREND TOP 2018 v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

„Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 27 rokov. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov, investorov a exportérov v krajine. Je teda logické, že platenie daní a odvodov je súčasťou nášho pôsobenia. Samotné umiestnenie vnímame ako ocenenie našej snahy a úspechu na našom primárnom poli pôsobenia – pri výrobe kvalitných automobilov pre náročných zákazníkov na celom svete. Vďaka patrí aj našim spolupracovníkom,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen predstavenstva pre technickú oblasť.

Rebríček najväčších platiteľov daní na Slovensku zostavil týždenník TREND v spolupráci s poradenskou spoločnosťou BMB Leitner. Výsledky zohľadňujú daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmov zo závislej činnosti a odvody zamestnancov a zamestnávateľa.

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom . Prácu dáva 13 700 ľuďom. Priemerný hrubý mesačný príjem bez manažmentu spoločnosti je 1 854 eur. Medzi mnohým benefitmi je aj 13. a 14. plat. Spolu so svojimi spolupracovníkmi je najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už 4,35 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem toho produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

