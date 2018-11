Matematika života a kult skorého odchodu do dôchodku

Zdroj: BBC

Barney Whiter má 48 rokov, robí všetko preto, aby ušetril peniaze na predčasný odchod do dôchodku. Jeho rodičia si kúpili dom v roku 1981 keď začal navštevovať strednú školu. Veľký dom, veľká hypotéka. Čoskoro ale prepukla recesia a úrokových sadzby sa zvýšili na 17 %. Rodičia museli znížiť svoje výdavky, škrtili aby dokázali splácať. Už žiadne dovolenky, otec prestal kupovať pivo a začal si vyrábať vlastné. Whiterov postoj k peniazom sa navždy zmenil. "Zobral som si do hlavy, že je strašné, ak banke dlžíte veľa peňazí," hovorí pre verejnoprávnu BBC. Celý život sa ubezpečuje, že nedopadne tak, ako jeho rodičia. Viac ako dve desaťročia si šetrí aspoň polovicu svojho platu každý mesiac. Rovnako aj odmeny odkladá, investuje, nemíňa.



Vyštudovaný ekonóm má dostatočné skúsenosti s peniazmi, 20 rokov pracoval v oblasti financií. Ale zatiaľ čo jeho plat z počiatočných 12 500 libier rástol, je životné nároky nie. Do svojej kancelárie jazdí na bicykli, úplne odpísal posedávanie v podnikoch. Do dôchodku mohol odísť ako 43- ročný. Len rok predtým, než odišiel do dôchodku, narazil na Mr.Money Mustache, blog písaný 44-ročným Kanaďanom Petrom Adeneyom - skutočnou celebritou medzi mladými dôchodcami. Whiter si uvedomil, že podvedome je súčasťou hnutia, ktoré naberá na popularite medzi mladými po celom svete. FIRE- financial independence, retire early, teda finančná nezávislosť a skorý odchod do dôchodku.





Základná šablóna vyzerá asi takto: zástancovia žijú čo najskromnejšie, aby ušetrili čo najviac zo svojho príjmu počas 20 alebo 30 rokov. Cieľom je odísť do dôchodku najneskôr do dovŕšenia 40-teho roku života. Mnohí ale nemajú v pláne stráviť 50 rokov hraním kariet, či plavbou na výletných lodiach. Namiesto toho je na prvom mieste finančná nezávislosť: cieľom je ušetriť dostatok financií, aby v nasledujúcich dekádach života sa mohli zamerať na niečo iné, než na naháňanie výplaty a postup v kariérnom rebríčku, s veľkou hypotékou na krku. A hoci to nie sú žiadne nové myšlienky, on-line komunity umožnili, že sa FIRE v uplynulom desaťročí skutočne rozrástlo.



Najskôr získalo popularitu v Spojených štátoch, kde má svoje prvé skutočné korene v 90-tych rokoch v novinách The Tightwad Gazette. Papierové posledné vydanie vyšlo v decembri 1996, ale úsilie pokračovalo on-line. Dnes sa tisíce ľudí na celom svete hlásia na podcasty, blogy o tom, ako žiť skromnejší život. Existujú špecializované fóra, ktoré sa venujú hnutiu FIRE v Austrálii, Veľkej Británii, Holandsku a Indii, kde si ľudia vymieňajú tipy a žiadajú o radu.Tieto komunity mladých ľudí sú však stále v menšine. Väčšina mladých nešetrí a nevenuje pozornosť tomu, z čoho bude žiť na dôchodku.







Craig Curelop vyznáva takýto životný štýl, hoci má len 25 rokov. Finančný analytik dodržiava filozofiu "vlastniť všetko, nepoužívať nič". Má síce auto, ale nikdy ho nešoféroval, dáva ho do prenájmu a namiesto toho jazdí na bicykli. "Dokáže to hodiť pár stoviek dolárov mesačne," hovorí. Curelop, ktorý žije v Denveri v americkom štáte Colorado, kde prenajíma aj svoje bývanie cez Airbnb. "Rozhodol som sa z obývacej izby vytvoriť kvázi-spálňu tým, že som rozdelil miestnosť závesom," vysvetľuje. "Žil som to tak asi rok." Nassporil si toľko, že si dokázal kúpiť ďalší dom v ktorom dnes žije. Opäť ale iba v jednej miestnosti a ostatné prenajíma. "Teraz dokážem ušetriť medzi 3 a 4 tisíckami dolárov za mesiac," hovorí. "Pravdepodobne som ušetril 60 000 až 70 000 dolárov za 18 mesiacov od začiatku prenajímania môjho prvého bývania."

Takýto pôsob života má svojich kritikov. Niektorí sa obávajú, že cieľ vysokých úspor je nedosiahnuteľný, že ide o extrém, ktorý nie je vhodný pre každého. Okrem sporenia sa predsa musia uspokojovať aj iné potreby. Kontroverzným aspektom hnutia FIRE je to, koľko peňazí vlastne potrebujete na odchod do dôchodku vo veku 30 alebo 40 rokov. Kritici hovoria, že ľudia túto sumu väčšinou veľmi podceňujú. Zásadným pravidlom je ušetriť dvadsaťpäťkrát viac než budú predpokladané výdavky. Toto pravidlo má svoje nedostatky, najmä pokiaľ sa ho držia mladí. Dá sa všeobecne použiť pre tých, ktorí pravdepodobne nebudú potrebovať čerpať nasporené peniaze viac ako 30 rokov. Ale ak odíde niekto do dôchodku v 30- rokoch, môže žiť ďalších 60. Hovoriť preto o presnej sume, ktorú niekto potrebuje aby mohol odísť do dôchodku je ťažké, životné náklady sa menia. Preto dôchodok v ponímaní FIRE neznamená, že človek už nebude vôbec pracovať.





Gwen Merzová má 28-rokov. Jej aktíva sú vo výške 200 000 dolárov, väčšinou v nehnuteľnostiach, akciách a malá časť aj v hotovosti. Pred rokom dala v IT firme výpoveď. "Nie som na dôchodku," hovorí. "Stále pracujem, ale mám slobodu pri výberu. Pracujem v oblasti, ktorá sa mi páči, aj keď toľko nezarobím." Dúfa, že investície jej poskytnú potrebný príjem vždy, keď sa rozhodne prestať pracovať. Pre ňu FIRE nie je len o financiách, je to aj komunita a priateľstvo. "Sú to ľudia, s ktorými sa môžete stretnúť a nehľadia na vás cez prsty, pretože máte 13-ročné auto." Starý automobil nie je jediný spôsob, ako znížila svoje náklady na život. Necestuje toľko, ani sa nestravuje v reštauráciách.



"Mali by ste byť schopní žiť najlepší život, ale to neznamená, že miniete veľa peňazí," tvrdí Merzová a odporúča znížiť zbytočné výdavky na úroveň, ktorá je už nepríjemná a následne sa usadiť tesne nad ňou. "Nemusíte ísť do drahého baru v centre mesta. Nechceme sa stať súčasťou nekontrolovateľného konzumu, keď svojim deťom kupujeme najnovší iPhone," opisuje Merzová svoj životný štýl ako skromný, ale nie plný odriekania.



"Ľudia majú skutočnú potrebu pracovať. Musíme sa cítiť ako cenený člen spoločnosti a to sa nevytratí len preto, že máte v banke ľubovoľnú sumu." Peniaze podľa nej dávajú ľuďom flexibilitu v tom, aby mohli robiť to, čo chcú. Vybrať si prácu snov, namiesto toho, aby sa cítili ako v pasci, ako škrečok bežiaci v koliesku. Mnohé rozhodnutia skúsiť žiť skromnejšie sú emocionálne a psychologické. "Musíte to prežiť, aby ste pochopili, aké silné to je."