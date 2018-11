Víťazstvo demokratov: Futures na burze rastú

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:09 -

Investori sa domnievajú, že takýto scenár pre Washington je najlepší pre trh, čo umožní pokračovať v politike prezidenta Donalda Trumpa priateľskej k podnikateľskej sfére. História poukazuje na silnú návratnosť akciových trhov, keď je Kongres rozdelený.

Termínované obchody Dow Jones Industrial Average vzrástli o 39 bodov, futures S & P 500 a Nasdaq 100 tiež posilnili. Dow dosiahol v utorok 3,7 percenta. "Skutočnosť, že to dopadlo podľa očakávaní, dáva administratíve určitú schopnosť udržať iniciatívy nažive," povedal Dan Deming, výkonný riaditeľ spoločnosti KKM Financial. "Myslím, že to bude v krátkom čase pozitívne," ale trh sa čoskoro začne sústrediť na otázky ako je obchod a úrokové sadzby.







"Analytici boli presvedčení, že trhy sa dostanú do tejto situácie, vzhľadom na očakávaný výsledok," povedal Quincy Krosby, hlavný trhový stratég spoločnosti Prudential Financial. "Teraz sa trh snaží zistiť, ktoré sektory budú na tom najlepšie."

Art Hogan, hlavný trhový stratég spoločnosti B. Riley FBR, povedal, že finančníci by mohli stratiť, keď demokrati prevezmú kontrolu. "Pokiaľ ide o finanančný trh, môže potrebovať trochu viac deregulácie a pre to bude ťažšie získať podporu v rámci rozdeleného kongresu," povedal pre televíziu CNBC.

Celkovo sa americkým akciám spravidla darí dobre, keď je Kongres rozdelený a Biely dom je pod kontrolou republikánov. V takýchto prípadoch dosahuje S & P 500, podľa Bank of America Merrill Lynch, priemernú ročnú návratnosť 12 percent. "Najlepší scenár pre túto situáciu je podľa nášho názoru, nerobiť nič," napísali analytici a ekonómovia Bank of America Merrill Lynch v správe k výsledku volieb.





Ale bez ohľadu na výsledok volieb, je to najlepšia nákupná príležitosť pre investorov pred koncom roka, povedal Phil Blancato, generálny riaditeľ spoločnosti Ladenburg Thalmann Asset Management. "Toto je váš vstupný bod, v nasledujúcich dvoch dňoch by ste mohli mať určitú volatilitu, pretože trh absorbuje výsledok volieb , ale vy nakúpite počas prepadov... Všetko vám hovorí, že po korekcii v októbri, je čas nakúpiť," povedal a dodal, že pozitívne sezónne faktory vrátane silného predvianočného predaja by mali podporiť trhy ešte pred koncom roka 2018. Vianočné tržby maloobchodov v Spojených štátoch by tento rok mohli prvýkrát prekonať hranicu jedného bilióna dolárov a ich rast by mohol byť najvyšší od roku 2011. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti eMarketer. Prispievajú k tomu nízka nezamestnanosť, solídny rast príjmov a vyššej dôvera spotrebiteľov.



Demokrati zobrali republikánom v Snemovni 14 kresiel z 23, ktoré doteraz držali a o ktorých boli voľby. Nie je to výnimočná situácia, naopak, je oveľa zriedkavejší prípad, keď jedna strana kontroluje Biely dom aj Senát a Snemovňu. Demokratická väčšina bude mať právomoc vyšetrovať daňové priznania a prípadné konflikty záujmov Trumpa a spochybňovať jeho politiku voči v Saudskej Arábii, Rusku a Severnej Kórei. Trumpovi republikáni si naproti tomu udržia doterajšiu väčšinu v Senáte amerického Kongresu. To umožní prezidentovi pokračovať v transformácii amerického súdnictva a mohlo by zbrzdiť možné snahy demokratov o vyšetrovanie alebo impeachment šéfa Bieleho domu.

Európske akciové trhy začali dnešné obchodovanie rastom. Hlavný index nemeckých akcií DAX krátko po 9:00 SEČ si pripísal zhruba 0,9 percenta na 11 594 bodov. Podobný prírastok vykazovali tiež hlavné indexy francúzskych a britských akcií.