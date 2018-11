Drahé nové byty a nedostupné hypotéky otvárajú priestor pre nájomné bývanie v ČR

dnes 16:31 -

Drahé byty a zhoršovanie dostupnosti hypoték budú zvyšovať záujem o bývanie v nájomných bytoch. Zaznamenali to už aj českí developeri. Čoraz odvážnejšie sa púšťajú do projektov nájomných bytových domov. Predpokladajú, že záujem o bývanie vo vlastnom výrazne klesne.

Štvrťročná analýzy trhu s bytmi od spoločností Trigema, Skanska Reality a Central Group potvrdili, že za posledné tri mesiace došlo k silnému poklesu predaja nových bytov v celej republike.

V treťom štvrťroku sa v Prahe predalo najmenej bytov za posledných šesť rokov. Takmer o tretinu klesol o ne záujem aj v ostatných regiónoch krajiny.

„Približne šesť mesiacov pri plánovaní a kalkulácii nových projektov premýšľame o nájomnom variante," uviedla pre portál iDNES Lucia Doležalová z developerskej spoločnosti K&K Invest Group. Skupina na situáciu zareagovala rýchlo. V Plzni už stavia bytovú rezidenciu View Spořilov. Byty v nej boli pôvodne určené na predaj. Doležalová dodala, že aj ostatní väčší hráči na trhu plánujú nájomné projekty.

Medzi nich patrí koncern Trigema. Ten pripravuje niekoľko podobných projektov. „Jedným z nich je bytový dom Nová Invalidovňa," dodal tlačový tajomník Trigemy Radek Polák. Projekty sú určené skôr pre náročnejšiu a lepšie situovanú klientelu. Mali by nájomníkom ponúknuť komfort porovnateľný s vlastným bytom.

Nájomné byty pre náročných klientov chce stavať aj PasserInvest Group. Pre menej solventných nájomníkov ponúka v Prahe byty spoločnosť Ekospol. Nové nájomné byty nepostavila, ale kúpila dva staršie bytové domy a zrekonštruovala ich.

Ceny bytov do osobného vlastníctva vo veľkých českých mestách rýchlo rastú. Trend sa premieta aj do mesačných platieb za prenajaté byty. Napríklad nájomné za dvojizbový byt s kuchyňou a kúpeľňou (2+ KK) medziročne vzrástlo z 10.000 Kč (386,90 eura) na 15.000 Kč (580,36 eura). Uviedol to Josef Kříženecký z realitnej kancelárie Century 21 New Home.

Výstavba nájomných bytov nie je bez problémov. Ich vybudovanie je investíciou s veľmi dlhým obdobím návratnosti. Developer má milióny korún roky zablokované. V druhom prípade ich „otočí" so slušným ziskom niekoľkokrát.

Pri nájomnom bývaní sa pred investormi objavujú aj ďalšie problémy. Nemôžu automaticky počítať s tým, že keď nájomník neplatí, alebo prináša iné problémy, môžu ho jednoducho a rýchlo vysťahovať. Zákon chráni viac nájomníka ako prenajímateľa. Ťažkosti sú aj v oblasti daní.

Trend bývania v podnájme však bude posilňovať. V súčasnosti podľa Eurostatu býva v Česku v nájomných bytoch 22 % obyvateľov. Na západ od českých hraníc je tento typ bývania oveľa rozšírenejší.

Tendenciu bývať vo vlastnom zrejme zvráti aj ekonomika. Ak bude dosť nájomných bytov, ľahšie sa budú sťahovať ľudia za prácou než v situácii, keď by sa mala práca sťahovať do oblastí, kde sú voľné pracovné sily. Prvý variant je z ekonomického hľadiska podstatne výhodnejší, ľahšie rieši problémy takzvaných nerozvinutých regiónov.