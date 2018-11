Odborári zorganizovali zhromaždenie, sú proti nízkym mzdám

dnes 14:01 -

Približne 150 ľudí z Košického a z Prešovského kraja sa v utorok stretlo na podporno-protestnom zhromaždení OZ KOVO v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo na podporu kolektívneho vyjednávania a proti nízkym mzdám. Ako uviedol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, verejnosti chceli pripomenúť, koľko stojí život na Slovensku.

Podľa neho zo štatistík vyplýva, že štvrtina zamestnancov na Slovensku má týždenný čistý príjem 125 eur. Na východnom Slovensku je to približne 464 eur mesačne. "Polovica zamestnancov na východnom Slovensku poberá mzdu 616 eur v čistom mesačne. Z toho sa nedá jednoducho vyžiť," povedal.

Ako Balica uviedol, prieskumy OZ KOVO a ďalších zamestnancov hovoria, že v Košickom kraji by mala mať štvorčlenná rodina tvoriaca dvoch dospelých a dve deti k dispozícii mesačný čistý príjem vo výške 1550 eur. "Plus 200 eur, pokiaľ má vysokoškoláka v rodine. V Prešovskom kraji je to o 100 eur alebo o 50 eur menej," povedal s tým, že mnohé domácnosti takého príjmy nemajú.

"Podľa štatistík 37 percent domácností zamestnancov nevie čeliť neočakávaným výdavkom, ktoré v rodine nastanú. To je približne 1,8 milióna zamestnancov, to je veľa. Viac než tretina domácností zamestnancov pociťuje náklady na domácnosť ako veľkú finančnú záťaž," pripomenul. Dodal, že sú aj spravodlivo odmeňovaní zamestnanci, ktorí majú "férových zamestnávateľov". "Hlavne chceme poukázať na nízku sociálnu úroveň tých ostatných. Ak človek chodí do práce, nemôže, respektíve nemal by byť chudobný," skonštatoval Balica.

Slovenská ekonomika má podľa predsedu OZ KOVO Emila Machynu na zvyšovanie platov, nie je však vôľa. So znižovaním odvodov nesúhlasí, keďže by to ovplyvnilo sociálne a zdravotné poistenie či iné fondy. "Keď si zoberieme združenú daňovú kvótu v rámci OECD, čo sa týka sociálnych odvodov, sme na štvrtom mieste od konca. Tie odvody nie sú až také vysoké," uviedol s tým, že v priemysle tvoria mzdové náklady z celkových nákladov približne sedem percent. "Čiže, keď dnes zdvihnem mzdy o desať percent, náklady zamestnávateľa stúpnu o 0,7 percenta. To vie kedykoľvek zabezpečiť," povedal.

Odborári chcú diskutovať aj o znižovaní nadčasov, nočných zmien aj pracovného času. Tvrdia, že to má negatívny vplyv na rodinu. Inšpirujú sa pritom krajinami západnej Európy. "Na Slovensku pracuje 23 percent ľudí v nočných zmenách a v nepretržitej prevádzke. V západnej Európe je to šesť percent. V mnohých firmách robia v noci len štyri hodiny," uzavrel Machyna.

Podobné zhromaždenia OZ KOVO plánuje zorganizovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.