Desaťročný Bitcoin: Niekoľko nezodpovedaných otázok pre Satoshi Nakamota

dnes 10:01 -

Takže je to už desať rokov, kedy sa predstavili svetu ako "Satoshi Nakamoto". Meno, ktoré malo nezmazateľný vplyv na život mnohých ľudí. Ale stále nevieme, o koho ide. Je to jeden konkrétny človek, alebo skupina osôb? Dokázal Satoshi predpovedať, že Bitcoin prerastie do revolučnej sily? Mohol počítať s tým, že Bitcoin zaujme a popletie hlavu miliónom ľudí na celom svete?

Neváhal by urobiť to isté, ak vedel, že tisíce a tisíce ľudí budú ochotní riskovať svoju finančnú bezpečnosť, len aby im neušla možnosť okamžitého zbohatnutia? Bola to všetko len experiment? Dopadlo to strašne zle, alebo naopak tak, ako to očakával? Aký to bol pocit, keď zdieľal svoju víziu so svetom, bol to riadny adrenalín?

Zdá sa, že cesta k blockchainu ani po desiatich rokoch nie je o nič kratšia. Vzhľadom na to, že politici, ekonómovia a filozofi rôzne vnímajú názor, že kryptomena by mohla úplne zmeniť zabehnuté svetové centrálne bankové systémy. Vzhľadom na to, že sa Bitcoinová digitálna mena stáva realitou. Vzhľadom na skutočnosť, že ľudia na celom svete uvažujú o alternatívnom financovaní a prevodoch prostriedkov pri zachovaní maximálnje miery súkromia.





Bitcoin zmenil spôsob, akým ľudia vnímajú a v niektorých prípadoch aj získavajú bohatstvo. A zatiaľ čo sa trhová kapitalizácia Bitcoinu šplhá stále vyššie, dokázali sme si uvedomiť, že aj fyzické meny sú len plavidlá, ktoré podliehajú rozmarom spoločenských rozmarom.



Ak nás Bitcoin niečo naučil, tak je to predovšetkým to, že prekážky vstupu na trh a do hospodárskej súťaže naďalej narastajú v čoraz digitálnejšom svete a že si musíme uvedomiť, aký dopad majú naše finančné systémy na bežných ľudí.



Ťažko povedať, či Satoshi Nakamoto na to všetko myslel, keď definoval prvú kryptomenu. Či už 31. októbra 2008 vedel, že to bude lekcia z ktorej plynie ponaučenie. Ale jedno je isté, mnohí by súhlasili s odkazom pre toho, kto sa ukrýva pod menom Satoshi Nakamoto. "Ďakujeme, než už ste ktokoľvek."