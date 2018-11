Európsky komisár: Obchodná vojna je neprijateľná, je načase, aby krajiny spolupracovali

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/Diana Černáková

dnes 9:28 -

Spojené štáty a Čína pokračujú v obchodnej vojne proti sebe, európsky úradník preto vzslal jednoduchú správu: toto sa musí zastaviť.

V rozhovore pre televíziu CNBC Vytenis Andriukaitis odsúdil protekcionizmus, ktorý podľa neho oberá krajiny a ich obyvateľstvo o úspechy. "Poďme poslať jednoduché posolstvo: každá vojna je neprijateľná, musíme situáciu zmeniť," povedal na konferencii v Šanghaji. "Nie sme tu kvôli vojne medzi USA a Čínou, ale preto, že sme silní obhajcovia multilateralizmu, systémov založených na pravidlách."





Andriukaitis zdôraznil tradičný slovník ekonómov - "obchod môže pomôcť všetkým, aby sme vytvorili prostredie prospešné pre všetkých", ale toto tvrdenie sa v posledných rokoch stalo predmetom diskusie. Počas svojho nástupu do prezidentského úradu Donald Trump opakovane spochybňoval účinnosť amerických obchodných dohôd a tvrdil, že mnohé formy obchodu neboli pre jeho krajinu "spravodlivé". Držiac sa tejto filozofie sa Trump snažil opätovne prehodnotiť niekoľko obchodných zmlúv s hlavnými obchodnými partnermi - hlavne obnoviť NAFTA a pretaviť ju do dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou. A obrátil svoju pozornosť na Čínu. Keď predčasné rokovania s Pekingom nepriniesli dohodu, Biely dom zaviedol nové clá na čínsky tovar. Nakoniec sa situácia neustálych odvetných opatrení vyvinula do toho, čo mnohí považujú za regulárnu obchodnú vojnu.

Andriukaitis trval na tom, že clá a jednostranné obchodné akcie by nakoniec poškodili všetkých zúčastnených. "Nezáleží na tom či ide o amerických, čínskych či európskych farmárov, musíme sa vyhnúť týmto prekážkam. Teraz je čas znovu vytvoriť lepšie podmienky pre všetkých," dodal s tým, že krajiny by mali udržať hospodársku súťaž a zaručený prístup na trh. "Pri konfliktoch a konfrontáciách niet víťaza. Nevyhrá nikto."