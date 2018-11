Najnovší investičný nápad Warrena Buffetta

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 11:39 -

Berkshire opätovne nasadil politiku spätného odkupu v júli, čím umožnil predsedovi a výkonnému riaditeľovi Buffettovi a viceprezidentovi Charliemu Mungerovi odkúpiť vlastné akcie spoločnosti vždy, keď si myslia, že klesli pod svoju "vnútornú hodnotu". Predtým boli spätné odkupy obmedzené na jednu akciu.

Buffett nedávno oznámil, že v auguste odkúpil vlastné akcie za 928 miliónov dolárov. Jeho predchádzajúci spätný odkup je datovaný na december 2012, za 1,3 miliardy dolárov. Akcie Berkshire Hathaway si pripísali od svojho odkupu v roku 2012 približne 130 %. Pre porovnanie, index S&P 500 za rovnaké obdobie si polepšil o 90 %.

Buffett obhajoval spätné odkupy akcií v roku 2016 v liste adresovanému akcionárom. Uviedol, že by nemali byť označené za finančné prostriedky, ktoré mali byť pôvodne určené na rozvoj firmy. Berkshire má k dispozícii v hotovosti približne 100 miliárd dolárov na investovanie, takže spätný odkup veľmi karty nezamieša. Napriek tomu známy investor vyslal signál, že v tejto chvíli nenašiel nič, čo by stálo za to, alebo sa domnieva, že trh podhodnocuje akcie jeho vlastnej spoločnosti (prirodzene ide o spoločný pocit zdieľaný medzi generálnymi riaditeľmi). Okrem zvýšenia svojho podielu v spoločnosti Apple na približne 46,6 miliardy dolárov začiatkom tohto roka, Berkshire nemala významnejšiu investíciu od roku 1916, kedy kúpila spoločnosť Precision Castparts za 32 miliárd dolárov.

Oznámenie o spätnom odkupe prišlo v čase, kedy Berkshire reportovala výkaz ziskov za tretí štvrťrok, pričom prevádzkový zisk sa v treťom štvrťroku medziročne zdvojnásobil na 6,9 miliardy dolárov, čo bolo podporené nižšími daňami. Na strane druhej sa ale niekoľko prírodných katastrof podpísalo pod biznis v poisťovníctve. Keď sa to pridalo k papierovému zisku veľkého investičného portfólia spoločnosti, ktoré malo veľmi dobrý tretí štvrťrok, Berkshire dosiahol zisk vo výške 18,5 miliárd dolárov.

Ako povedal akcionár spoločnosti Berkshire Bill Smead, "toto je absolútne jeden z najväčších štvrťročných výkazov ziskov, aký kedy reportovala americká firma."