Buďte v strehu: 6 spôsobov, ako podvodníci ovplyvňujú neskúsených investorov

Najlepším spôsobom, ako proti týmto technikám bojovať, je naučiť sa ich rozoznávať. Keď sa potom niekto pokúsi ich použiť, je jednoduchšie sa zamyslieť nad tým, čo nás vôbec vedie k tomu, aby sme do niečoho vložil peniaze. Nemusí síce vždy ísť o podvod, ale premýšľanie nad investíciami ešte nikomu neuškodilo.

1. Prirodzená autorita: „Verte mi, som expert.“

Táto fráza z historického pohľadu narobila investorom viac škody ako čokoľvek iné. Príklady ako Bernie Madoff, či Long Term Capital Management všetci dobre poznáme. Vo všetkých podobných prípadoch využívali experti, mnohokrát dokonca držitelia takzvanej Nobelovej ceny za ekonómiu, svoju autoritu na to, aby presvedčili investorov o výhodnosti investície, ktorá sa neskôr ukázala ako podvod. Sila autority vedie často k tomu, že sa ľudia správajú nerozumne. Odbornosť sama o sebe nemusí byť zlá, ale ak sa niekto snaží druhého presvedčiť argumentom "verte mi, som expert", je lepšie držať si odstup.

2. Záväzok a súhlas: „Skrátka povedzte áno.“

K tomu, aby investori povedali áno, využívajú podvodníci a predajcovia niekoľko typov otázok. Chcete, aby vaše bohatstvo rástlo? Nechcete sa už starať o to, koľko máte peňazí? Keď vám poviem, že mám pre vás dokonalý finančný produkt, budete chcieť počuť detaily? Keď investor začne odpovedať "áno", má problém, pretože neskôr je veľmi ťažké povedať "nie". Problém je, že investor potom odsúhlasí niečo, čo je zlé alebo drahé. Ďalším problémom záväzku a súhlasu je takzvaný dispozičné efekt, kedy investor predčasne predáva ziskové investície a ponecháva si tie stratové. V momente, keď sa investor zaviaže k držaniu nejakej pozície, môže byť pre neho problém sa jej zbaviť, najmä keď je v strate. Na to by si mali všetci dávať pozor. A zároveň premýšľať, prečo vlastne danú pozíciu drží.

3. Spoločenské potvrdenie: „Všetci ostatní to robia.“

Je jedno, či ide o momentálne obľúbené akcie, alebo iné módne investície, ako je napríklad kryptomena. Keď investor vidí, že do nich investuje "každý", môže to mať na jeho rozhodovanie veľký vplyv. Najväčším problémom sociálneho dôkazu je skutočnosť, že prispieva k volatilite cien. Nadšenie investorov vedie k rastu ceny na úrovne, ktoré sú úplne mimo vnútornej hodnoty firmy, a následný prepad a panické výpredaje vedú k tomu, že mnoho investorov skončí bez peňazí. Nasledovanie stáda skrátka vo finančnom svete nemusí byť dobrá voľba.





4. Vzájomnosť: „Oko za oko.“

Väčšina ľudí cíti určitú povinnosť oplácať dobré skutky alebo láskavosti. Ide o jeden zo spôsobov ovplyvňovania investorov, s ktorými sa ťažko bojuje, pretože ignorovanie pomoci od iných je neprirodzené. Podvodníci na finančných trhoch si to dobre uvedomujú a využívajú to na predaj produktov, ktoré pre investorov nie sú práve výhodné. Finančné poradenstvo, ktoré sa tvári, že je zadarmo, alebo prezentácie niektorých produktov, patria medzi spôsoby, ako podvodníci nútia ľudí, aby cítili potrebu investovať. Každý investor by sa ale mal najprv spýtať sám seba, či daný produkt potrebuje, alebo je to len potreba opätovania nejakej láskavosti.

5. Obľúbenosť: „Máte ma radi. Máte ma naozaj radi.“

Ľudia radšej spolupracujú s niekým, koho poznajú a majú k nemu kladný vzťah. Niektorí pochybní obchodníci však využívajú metódy, ktoré cielia na to, aby si ich investori a klienti obľúbili. Ide síce o najmenej nebezpečnú metódu ovplyvňovania, ale aj tak by mali byť investori ostražití. To, že spolupracujú s niekým, koho si obľúbili, totiž môže viesť k prehliadaniu nedostatkov jeho i produktov a riešení, ktoré investorom ponúka.

6. Vzácnosť: „Ponuka nepotrvá večne.“

Vyvolanie dojmu vzácnosti alebo nedostatku môže viesť k tomu, že sa investori rozhodujú pod časovým tlakom. To môže viesť k tomu, že ich rozhodnutie je viac založené na emóciách. Ďalším nebezpečenstvom vzácnosti je to, že v investoroch vyvoláva pocit, že oni sami sú niečím špeciálni. Obyčajné ETF od firmy Vanguard, ktoré sú takmer zadarmo, si môže kúpiť každý. Ale len tí vyvolení môžu investovať do fondu, ktorý si berie správcovské poplatky vyše2 % a výkonnostný poplatok 15 %. Áno, niektoré fondy môžu byť pre nových investorov uzavreté z logických dôvodov, ale pri každej zmienke o vzácnosti toho ktorého nástroja by mali investori spozornieť.