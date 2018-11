Výnimka USA z protiiránskych sankcií pre niektoré štáty znížila ceny ropy

dnes 8:16 -

Druhé kolo sankcií USA voči Iránu vstúpilo do platnosti práve v pondelok, pričom podľa Washingtonu ide o "dosiaľ najtvrdšie" hospodárske sankcie voči blízkovýchodnej krajine. Prvá vlna sankcií vstúpila do platnosti začiatkom augusta a zahrňovala automobilový priemysel, obchody so zlatom a s ďalšími kovmi.



Spojené štáty si od druhého, tvrdšieho kola sankcií sľubujú, že Irán tak prinútia opätovne začať rokovať o tzv. jadrovej dohode, ktorú v roku 2015 Teherán uzatvoril so šiestimi veľmocami, a pristúpiť na prísnejšie podmienky. Irán zasa obviňuje americkú vládu, že ho chce zraziť ekonomicky na kolená a vyvolať tak zmenu režimu.



Od tohto pondelka chce Washington zároveň trestať všetky firmy, ktoré nebudú rešpektovať americké sankcie voči Iránu. USA chcú postihovať aj krajiny, ktoré neprestanú dovážať iránsku ropu. Dočasnú výnimku z takýchto sankcií dostane podľa piatkových informácií (2.11.) Washingtonu osem dovozcov. Tých síce USA nemenovali, mali by sa ale medzi nimi nachádzať Čína, India, Južná Kórea a Turecko. Okrem týchto krajín ďalšími veľkými dovozcami sú ešte Taliansko, Spojené arabské emiráty a Japonsko. Občas ropu z Iránu dováža aj Taiwan a nie je vylúčené, že by sa dočasná výnimka mohla týkať aj tohto dovozcu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla do 7.40 h SEČ o 22 centov na 72,61 USD (63,60 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s decembrovým kontraktom dosiahla 62,84 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 30 centov.