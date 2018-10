Agentúra Fitch potvrdila úverovú spoľahlivosť eustreamu

dnes 20:01 -

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila spoločnosti eustream dlhodobý emisný rating (IDR) na stupni A- so stabilným výhľadom. Zároveň na úrovni A- potvrdila nadriadené nezabezpečené dlhopisy spoločnosti SPP Infrastructure Financing (SPPIF), ktoré garantuje eustream. Potvrdenie ratingu je odzrkadlením ziskového podnikania spoločnosti eustream. Hodnotenie firmy berie do úvahy aj jej silný podnikateľský profil ako prevádzkovateľa slovenského národného systému tranzitu plynu ako aj to, že spoločnosť má dlhodobé kontrakty, na základe ktorých zákazník za objednaný tranzit platí, či plyn prepravuje alebo nie.

Agentúra Fitch dodáva, že tretina toku ruského plynu do Európy a zároveň viac ako 10 percent celkovej európskej spotreby plynu sa prepravuje plynovodom eustreamu. V roku 2017 to bolo 64 mld. kubických metrov plynu. Eustream má okrem toho kapacitu reverzného toku zo západu na východ, čo sa v súčasnosti vysoko využíva na prepravu plynu na Ukrajinu. Spoločnosť je tiež súčasťou koridoru sever-juh cez Lanžhot v Českej republike a Baumgarten v Rakúsku, čo poskytuje diverzifikáciu tradičného portfólia jej kontraktov.

Ratingová agentúra Fitch zároveň potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) spoločnosti SPP - distribúcia na úrovni A- so stabilným výhľadom a rating jej nadriadených nezabezpečených záväzkov na stupni A. Potvrdenie ratingov vyplýva z toho, že agentúra predpokladá silný úverový profil spoločnosti vzhľadom na predvídateľnosť toku hotovosti v rámci regulovaného podnikania.