Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) nesúhlasí s privatizáciou bratislavského letiska, ako ju pripravilo ministerstvo dopravy. Informovala o tom vo svojej tlačovej správe. "Hovorí sa síce o prenájme, ale prenájom na 30 rokov bude mať účinky privatizácie, akurát treba dodať, že z pohľadu štátu a cestujúcej verejnosti nepodarenej privatizácie," uviedla SaS.

Návrh ministerstva dopravy je podľa strany primárne zameraný na prevádzkovanie letiska a nie na investície, teda na rozvoj. Podľa tímlídra SaS pre dopravu Miroslava Ivana teda existuje reálne riziko, že po 30 rokoch prenájmu nájomca letisko štátu vráti v stave, ktorý bude vyžadovať vysoké investície nielen do rozvoja, ale aj do údržby.

"To, čo chce presadiť minister dopravy Árpád Érsek, je privatizácia budúcich výnosov letiska, a to sa nám vidí trestuhodne málo. Preto ho žiadame, aby v prvom rade ministerstvo zadefinovalo strategické ciele, teda smer, akým sa má bratislavské letisko v našom stredoeurópskom regióne rozvíjať," apeloval Ivan.

SaS žiada, aby ministerstvo následne tieto ciele podložilo odhadmi reálnych finančných potrieb a až nakoniec preložilo verejnosti analýzu obchodno-vlastníckych modelov, aby bolo jasné, ktorý z nich najlepšie vytýčené strategické ciele naplní – či to má byť riadna privatizácia, dlhodobý prenájom alebo ponechanie letiska v rukách štátu vrátane jeho manažovania. SaS zároveň žiada vládu, aby na súčasný plán ministra Érseka nepristúpila.

Minister dopravy Arpád Érsek navrhuje prenajať bratislavské letisko koncesionárovi na 30 rokov. Vyplýva to z návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva pri výbere koncesionára na prevádzku Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, ktorý jeho rezort predložil v piatok 26. októbra do pripomienkového konania. To by sa malo ukončiť expresne v skrátenom režime už 2. novembra, keďže podľa ministerstva existuje neodkladná potreba vykonania ďalších úkonov vyplývajúcich z projektu, ako aj celého procesu výberu koncesionára. Koncesná zmluva by pritom podľa navrhovaného harmonogramu mohla platiť od roku 2021.