R. T. Erdogan otvoril v Istanbule nové letisko

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otvoril v Istanbule nové letisko.

To sa bude volať jednoducho Istanbul, uviedol Erdogan. "Istanbul nie je len naším najväčším mestom, ale aj najcennejšou značkou našej krajiny. Preto sme tomuto veľkolepému dielu pre naše nedoceniteľné mesto dali meno Istanbul," povedal turecký prezident na slávnostnej ceremónii, ktorej sa zúčastnili aj prezidenti Albánska, Pakistanu a Sudánu a aj bulharský premiér Bojko Borisov. Tá sa konala symbolicky v deň 95. výročia vzniku Tureckej republiky, začiatok plnej prevádzky je plánovaný na koniec decembra.

Podľa firmy IGA, ktorá prevádzkuje letisko, výstavba stála celkovo 10,25 miliardy eur. Základný kameň bol položený v júni 2014. Do presťahovania pološtátnych tureckých aerolínií Turkish Airlines 29. decembra z letiska Atatürk sa bude z nového letiska najprv lietať len do piatich destinácií. Na mieste starého letiska pomenovaného po zakladateľovi a prvom prezidentovi Tureckej republiky Mustafovi Kemalovi Atatürkovi vznikne park a výstavisko, uviedol Erdogan.

V prvej fáze by malo mať nové letisko kapacitu 90 miliónov cestujúcich ročne. Do desiatich rokov by malo dosiahnuť plánovanú kapacitu 200 miliónov pasažierov ročne a podľa dnešného stavu by sa stalo najväčším letiskom na svete. Linka metra k letisku je plánovaná do roku 2020.