Spoločnosť Eurowings začala prevádzkovať lety z Košíc do Düsseldorfu a Mníchova

dnes 11:16 -

Nemecká letecká spoločnosť Eurowings, ktorá je členom skupiny Lufthansa, začala prevádzkovať z Košíc dve nové pravidelné linky do Düsseldorfu a Mníchova. Prvé lety na oboch trasách zabezpečila v nedeľu popoludní a večer. Letecké spojenie do Düsseldorfu bude fungovať štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu s odletom z Košíc popoludní s lietadlom typu Q400 s kapacitou 76 miest, lety do Mníchova budú dvakrát v týždni v piatok a nedeľu večer s lietadlom Airbus A320 so 150 miestami.

Košice tak majú priame vzdušné spojenie s druhým (Mníchov) a tretím (Düsseldorf) najväčším letiskom v Nemecku, ako aj s celou sieťou destinácií z týchto dvoch letísk v ponuke spoločnosti Eurowings a v prípade Düsseldorfu aj spoločnosti Lufthansa. Cestujúci z východného Slovenska a priľahlých regiónov, ako inforrmovalo košické letisko, majú odteraz možnosť využiť spojenia do 160 destinácií vo viac ako 50 krajinách.

"Tieto spojenia predstavujú ohromný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na celom východnom Slovensku a pre prílev ďalších zahraničných investícií do nášho regiónu," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej. Košické letisko získalo letecké spojenia Eurowingsu do Düsseldorfu a Mníchova v marci tohto roka v internetovom hlasovaní v rámci projektu nemeckého dopravcu Vote and Fly (Hlasuj a leť!).

"Spomedzi našich viac ako desať miliónov sledovateľov na sociálnej sieti sa práve Košice stali v súťaži víťaznou destináciou. Veríme, že začatie našej spolupráce výrazne dopomôže aj k rozvoju turizmu na Slovensku," uviedol Frank Nikolaus z Eurowingsu.

Prvý let z Düsseldorfu do Košíc využilo 67 cestujúcich a naspäť do Düsseldorfu odletelo 73 cestujúcich, čo znamená obsadenosť 88 % pri prílete a 96 % pri odlete. Prvým spojom z Mníchova do Košíc priletelo 111 pasažierov a do metropoly Bavorska odletelo 120 cestujúcich, čo znamená obsadenosť pri prílete 74 % a pri odlete 80 %. Mníchov a Düsseldorf sú centrami dvoch najľudnatejších spolkových krajín Nemecka, a to Bavorska a Severného Porýnia - Vestfálska.

Nemci patria k najčastejším zahraničným návštevníkom Košického kraja. "Toto letecké spojenie vnímam ako veľkú príležitosť, ktorú by bol hriech nevyužiť. Na jednej strane rozširuje cestovateľské možnosti a prispieva k rozvoju cestovného ruchu. Na druhej strate prospieva obchodným vzťahom, a to najmä s prihliadnutím na možnosti investícií, a teda má pozitívny ekonomický dopad," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prvý let do Düsseldorfu využil Trnka na návštevu Inovačného a technologického centra (súčasť tzv. európskeho Silicon Valley) a na rokovanie o možnostiach rozvoja so zástupcami Düsseldorfu a Krajinského združenia Porýnie. Podobnú pracovnú cestu plánuje aj do Mníchova.