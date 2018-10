dnes 12:31 -

Do roku 2030 sa má znížiť počet nemocničných lôžok aj vek nemocníc. Vyplýva to z Návrhu Národného investičného plánu SR na roky 2018 až 2030. Chronickým problémom v ústavnej zdravotnej starostlivosti je totiž podľa návrhu príliš hustá a neefektívna sieť nemocníc a ich prevádzka.

Priemerný vek nemocničných budov je 42 rokov a počet nemocničných lôžok na tisíc obyvateľov je 6,4 lôžka, kým priemer Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) je 5,1 lôžka na tisíc obyvateľov. V súčasnosti existuje 4,7 lôžka akútnej starostlivosti na tisíc obyvateľov, ich obložnosť je na úrovni 66,5 %. Priemer OECD je pritom 3,5 lôžka na tisíc obyvateľov a ich obložnosť je 75,2 %.

Na zlepšenie stavu infraštruktúry je podľa investičného plánu potrebné zníženie počtu lôžok na približne 3,5 nemocničného lôžka na tisíc obyvateľov, pričom pri akútnej starostlivosti by to bolo 2,5. Priemerná dĺžka akútnej hospitalizácie by mala byť 5 dní a priemerný vek nemocničných budov sa má do roku 2030 znížiť na úroveň 25 rokov.

Týmito zmenami by sa mal naplniť jeden z cieľov investičného plánu – zlepšenie infraštruktúrneho stavu v zdravotníctve.

Návrh Národného investičného plánu SR na roky 2018 až 2030 má v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti optimalizovať aj časovú dostupnosť štandardnej i vysokošpecializovanej starostlivosti v súlade s najvyššími štandardmi (nemocnica do 45 minút, špecializovaná starostlivosť do 60 až 90 minút).