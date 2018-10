V energetickom mixe je jadro stále prítomné a potrebné

dnes 15:47 -

V energetickom mixe je jadrová energetika stále prítomná a stále potrebná. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave na konferencii "Bezpečné dodávky energie - Secure energy supply - SES 2018" prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský. Organizátorom konferencie je AZZZ SR a Slovenské jadrové fórum.

Podmienky v EÚ v energetike sú podľa Malatinského zmenené. "Obhajovanie jadrovej energetiky v rámci EÚ je problematické, lebo v súčasnosti je polovica členských štátov, ktoré od jadrovej energetiky odchádzajú, alebo nikdy s jadrovou energetikou nepracovali," povedal.

Na druhej strane podľa neho existujú štúdie OSN, ktoré hovoria, že svetová energetika sa bez jadra nezaobíde, a to sa týka aj Európy. "To znamená, že akokoľvek budeme nasadzovať obnoviteľné zdroje a iné zdroje, v energetickom mixe je jadrová energetika stále prítomná a stále potrebná. To, aby sa zabezpečila jej bezpečnosť, ekonomická efektívnosť, sú otázky, výzvy, ako pre energetikov, tak aj pre politikov," poznamenal.

Upozornil, že v slovenskej energetike v súčasnosti chýbajú niektoré profesie. "Presné čísla na každú profesiu ťažko poviem, ale nedostatok sa dnes v energetike pohybuje približne na úrovni 10 % prierezovo chýbajúcich pracovníkov," dodal Malatinský.