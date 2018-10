Ekonómovia Bieleho domu: Najlepšie je v Amerike

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:32 -

USA môžu len snívať o bezplatnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej sieti na podporu nezamestnaných a na dlhú rodičovskú dovolenku. Všetky benefity, ktorými sa hrdia sociálne štáty.

Výskumníci Bieleho domu tvrdia, že HDP USA na osobu je o 20 % vyšší ako v Dánsku, Fínsku, na Islande a vo Švédsku. A zatiaľ čo Biely dom uznáva, že USA majú vyššiu ekonomickú nerovnosť ako severské krajiny, poukazuje tiež na to, že domácnosti s nízkymi príjmami v USA zarobia viac domácnosti na podobnej úrovni v škandinávskych krajinách. Správa tiež poukazuje na to, že americkí obyvatelia pochádzajúci zo severských krajín, sú všeobecne na tom lepšie než tí, ktorí zostali žiť doma. Napríklad priemerný príjem Američanov, ktorí majú dánsky pôvod, je asi o 50 % vyšší ako by mali v Dánsku.

Peniaze nie sú všetko, zaznela poznámka na rade ekonomických poradcov Bieleho domu.





Správa Bieleho domu ignoruje niekoľko dôležitých faktorov. Sociálny štát má svoje výhody, vrátane dlhšej životnosti obyvateľstva a spokojnosti so životom. Islanďania a Švédi žijú v priemere o tri roky dlhšie než Američania, ako to vyplýva z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie, ale životnosť vo všetkých piatich severských krajinách je dlhšia než v USA. V štyroch z piatich severských krajín trávia viac času na oddych a osobnú starostlivosť ako v USA, podľa údajov organizácie OECD.

Hoci sú Spojené štáty z finančného hľadiska oveľa bohatšie, severské štáty sú na tom lepšie pri hodnotení kvality života vďaka lepšiemu zdraviu a rovnakému prístupu k príležitostiam. Päť škandinávskych krajín patrí v rebríčku hodnotenia kvality života, zostaveného neziskovkou Social Progress Imperative, do prvej jedenástky. USA zaostáva ďaleko za nimi, na 25. mieste. V hodnotení ekonomiky "ľudského rozvoja" v rôznych krajinách sú USA na 21. mieste, zatiaľ čo päť severských krajín patrí do prvej dvanástky.