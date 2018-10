Kryptomeny po smrti: Dediť ich nie je jednoduché

Zdroj: QZ

Súkromný kľúč je ako nezmeniteľné heslo, ktoré sa generuje pri vytváraní novej kryptopeňaženky. Malo by sa vždy uchovávať čo najbezpečnejšie. Súkromný kľúč je jediné, čo potrebujete na prevod peňažných prostriedkov z digitálnej peňaženky. Uviesť tento kľúč do poslednej vôle preto nie je dobrý nápad. Aj keď posledná vôľa nestáva po smrti okamžite verejným záznamom, bolo by asi nerozumné riskovať vystavenie kľúčov. Rodina totiž nemusí hneď rozpoznať význam súkromného kľúča a v čase, keď to urobí, už môže byť digitálne bohatstvo odcudzené vo veci zdatnejšími podvodníkmi.



Pri konvenčných aktívach existuje zavedený postup na získanie nároku na majetok prostredníctvom súdneho rozhodnutia, ale s kryptomenami je to inak. Problém je, že na mnohých kryptoburzách nie je možné registrovať ďalšiu osobu ako dediča. Napríklad Coinbase, najväčšia obchodná platforma, necháva na dedičoch, aby si nárokovali na akýkoľvek majetok zanechaný zosnulým, preto je dobré, ak rodina vie, akú burzu používate. Samozrejme, problém nie je obmedzený na svet kryptomien, aj populárna burzová obchodná aplikácia Robinhood, ktorá nedávno začala s kryptoobchodovaním, neponúka žiadnu podporu pre príjemcu dedičstva. V takomto prípade môže byť ťažké dokazovať nejaký nárok a vymáhanie sa zmení na dlhotrvajúcu nočnú moru.

Neexistuje žiadne dokonalé riešenie. Pri delení (forku) Bitcoinu niektorí navrhovali rozdeliť časť súkromného kľúča medzi dôveryhodných poradcov a blízkych. Po smrti si ich môžu zložiť, aby získali prístup k príslušnej peňaženke. Len aby tak neurobili ešte počas vášho života. Je stále záhadou, koľko Bitcoinov zmenilo majiteľa po smrti držiteľa, odborníci z odvetvia hovoria, že na základe rôznych dôvodov sa straty pohybujú medzi 2,3 až 3,7 milióna Bitcoinov, čo by znamenalo pri súčasnej cene medzi 15 až 24 miliardami dolárov.

Napriek tomu, že kryptomeny sa často spomínajú ako nástroj podporujúci finančnú sebestačnosť, strata Bitcoinov ukazuje, nakoľko si musíme dôverovať. V živote aj po smrti. Plánovať vopred, s kým budeme zdieľať svoje digitálne aktíva.