Na investičnom summite v Saudskej Arábii boli podpísané kontrakty za 56 mld. USD

dnes 11:31 -

V rámci investičného summitu v Saudskej Arábii boli podpísané obchodné kontrakty v celkovej hodnote 56 miliárd USD (49,17 miliardy eur). Uviedol to vo štvrtok saudský minister ropného priemyslu Chálid al-Fálih.

"Bolo podpísaných viac než 25 dohôd v hodnote 56 miliárd USD," povedal Chálid al-Fálih pre saudskú štátnu televíziu al-Ichbaríja. Ako dodal, najviac sa na investičných kontraktoch podieľali americké firmy.

Rijád už v prvý deň summitu s názvom The Future Investment Initiative, v utorok 23. októbra, oznámil, že podpísal so zahraničnými firmami kontrakty za viac než 50 miliárd USD. Kontrakty Rijád podpísal napríklad so švajčiarskym obchodníkom s komoditami Trafigura, francúzskou ropnou spoločnosťou Total, čínskou štátnou firmou Norinco, juhokórejským Hyundaiom či americkými spoločnosťami poskytujúcimi služby v ropnom a plynárenskom sektore Schlumberger, Halliburton a Baker Hughes.

Pritom summit, ktorý organizoval saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, sa viacerí politici, firmy a banky zo západných ekonomík rozhodli bojkotovať. Bola to reakcia na zavraždenie saudskoarabského opozičného novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Rusko však bojkot odmietlo a podobne reagovali ázijské krajiny. Navyše, na konferencii sa napriek bojkotu politikov a niektorých firiem zúčastnili aj mnohé spoločnosti z Európy a USA, najmä energetické.