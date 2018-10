200 miliónový fond: Hľadá sa solárna ropa

Zdroj: HOR

Záujmy Billa Gatesa už dávno presahujú svet počítačov. Spolu s manželkou Melindou a ďalším super boháčom Warrenom Buffettom sa intenzívne, už desaťročia, spoločne venujú filantropii a riešia problémy ľudstva, na ktoré vlády a politické kruhy akosi nemajú čas.



Je známa jeho snaha o zníženie počtu ochorení na maláriu a jej úplné potlačenie. Rôzne konšpiračné zdroje ho síce obviňujú, že tak reguluje počet narodených v rozvojových krajinách, no triezvemu čitateľovi nemusíme zrejme k tomuto nič hovoriť. Motívom Gatesovcov je obava, že zmenou klimatických podmienok by sa toto ochorenie veľmi ľahko mohlo šíriť aj do dnes „bezmalarických“ pásiem vyspelého sveta, čo by asi nikoho z nás nepotešilo. V podstate nás a našich potomkov Bill Gates ochraňuje a transferuje určitým spôsobom technologický pokrok spôsobený aj jeho výrobkami do krajín, ktoré riešia základné potreby svojich obyvateľov a majú s tým ťažkosti. Iné oblasti aktivít nadácie sú napríklad vzdelávanie dievčat a snaha o väčšie zapojenie firiem a medzinárodnej verejnosti do problematiky tretieho sveta.





Poďme ale späť k energetike, o ktorej sa zrejme Gates so Šefčovičom bavili. Kto pozná trochu zvyky Billa Gatesa vie, že je vášnivým čitateľom a je schopný si vyhradiť týždne, ktoré trávi len čítaním kníh. Uverejňuje pravidelne svoje odporučenia a zoznamy kníh, ktoré podľa jeho názoru stoja za prečítanie. A pridáva k nim aj svoje recenzie, poznámky a komentáre.





Jedna z tém, ktorá ho fascinuje, je elektrická energia a energia všeobecne. V jeho zozname obľúbených kníh figurujú napríklad tituly ako „The Grid“ od G. Bakke alebo „Energy and Civilzation: a History“ od profesora s českými koreňmi Václava Smila. V posledne spomenutej knihe sa môžeme dočítať, ako sa celými dejinami ľudstva vinie niť vzťahu ľudí k zdrojom energie a ako objavy nových spôsobov pohonu menili a stále menia svet. Od praveku a využitia ľudských svalov, cez pohon pomocou prvých skrotených zvierat až po objav metódy na výrobu dreveného uhlia, využitie vetra na pohon plavidiel, umožňovali tieto objavy strategické výhody objaviteľských a vyspelejších kmeňov a skupín nad ostatnými.



Kvôli zdrojom energie sa viedli vojny, vznikali nepokoje a prechody na nové formy zdrojov energie spôsobovali revolúcie. Nové zdroje energie umožnili spracovanie iných kovov, umožnili nové formy pohonu strojov a menili mobilitu ľudstva. Ako píše profesor Smil, solárna energia je prapôvodným zdrojom energie, len je transformovaná do rôznych foriem. V zmenenej podobe ju vieme nájsť aj vo fosílnych palivách – vplyvom slnečného žiarenia sa menili rastliny na dnešné uhlie, či iné fosílne palivá. Vlastne aj pri začiatkoch civilizácie sa drevo, ktoré rástlo vďaka slnečným lúčom spaľovalo a prinieslo svetlo a teplo do jaskýň pračloveka. Ale to je dávna história, nás skôr zaujíma, čo zamýšľa Bill Gates a s akou agendou prišiel do Európskej komisie?





Môžeme len odhadovať, že Gatesova návšteva mala mnoho spoločného s jednou z jeho iniciatív, ktorú presadzuje spolu s ďalšími členmi klubu najbohatších osôb sveta. Ak si vyhľadáte na internete fond pod názvom Breakthrough Energy Ventures (BEV), objavíte elitnú partičku, ktorú Gates poskladal z takých ľudí ako Jeff Bezos, Richard Branson, Michael Bloomberg alebo Jack Ma. Koalícia týchto veľkopodnikateľov vyskladala 1 miliardu dolárov, ktoré majú byť použité na zmiernenie klimatických zmien a zníženie skleníkových plynov v atmosfére.



V prvom rade sa pozerajú na 5 oblastí, v ktorých vidia priestor na zlepšenie energetickej bilancie – výroba elektrickej energie, doprava, poľnohospodárstvo, priemyselná výroba a stavebníctvo. Každé z týchto odvetví zapríčiňuje 10-25% negatívnych javov v atmosfére. V týchto oblastiach hľadajú inovačné a vedecké projekty, ktoré by vedeli podporiť. Ako hovorí Gates: „Ľudstvo je veľmi dobré v zlepšovaní technológie, len niekto musí tú technológiu prvý objaviť.“







Jedna z ciest, ktorú BEV chce prešliapať je takzvané „solárne palivo“, čo je v zásade materiál, ktorý by dokázal zo slnečných lúčov načerpať energiu a v čase, keď slnečné svetlo nie je k dispozícii opäť túto energiu vydať. Vedci pracujúci na tomto projekte hovoria, že 1 tona ropy obsahuje toľko energie, koľko dokážeme uskladniť v 60 tonách súčasných veľkokapacitných batérií. Cieľom je teda vyvinúť niečo ako solárnu ropu, ktorá by mohla byť použitá ako úložisko energie, mohla byť transportovaná z miesta výroby na miesto spotreby a bola obnoviteľná. Takýto výskum však bude zrejme behom na dlhé trate.



A to je aj rozuzlenie záhady, prečo Gates navštívil sídlo Európskej komisie. Mali byť podpísané dokumenty o 200 miliónovom fonde, kde polovicu poskytne BEV a druhú polovicu EÚ. Úloha BEV je použiť skúsenosti podnikateľov, ktorí vedia postaviť na nohy úspešné firmy a prevziať vedecké výskumy financované z fondov EÚ do praxe.