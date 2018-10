ECB dnes: Pokoj pre búrkou, alebo Draghiho hodnotenie globálnych rizík

Zdroj: CNBC;FT

Foto: SITA/AP

dnes 9:33 -

Centrálna banka vo štvrtok oznámi svoje rozhodnutie o sadzbách, je ale nepravdepodobné, že by zmenila svoju komunikačnú stratégiu, nieto ešte svoj politický postoj. Napriek obavám ohľadom Talianska a Brexitu, ako aj jasnému sprísneniu finančných podmienok v USA, ktoré by sa nakoniec mohli preniesť do Európy.

"Súčasný režim" risk-off "na finančných trhoch, vývoj v Taliansku a rastúce riziko tvrdého Brexitu poskytujú dostatok dôvodov na to, aby sme si všimli opatrnejšie poznámky," uviedol Dirk Schumacher, pozorovateľ ECB z Natixis. "Monetárne podmienky sa doteraz mierne sprísnili, preto očakávame len malé úpravy v komunikácii, ktorá bude odrážať rastúcu neistotu," dodal.

Draghi by mal ešte potvrdiť, že ECB na konci tohto roka definitívne ukončí svoj program kvantitatívneho uvoľňovania. Ide o veľký program nákupu dlhopisov, ktorý bol zavedený po kríze štátneho dlhu v roku 2011 na stimuláciu inflácie a podporu poskytovania pôžičiek. "Zdá sa, že ECB jhe odhodlaná ukončiť svoje čisté nákupy aktív, bez ohľadu na prekážky," povedal Florian Hense, ekonóm s Berenberg Bank v Londýne pre televíziu CNBC.

"Ak by sa údaje medzi dnešným dňom a 13. decembrom výrazne zhoršili, ECB by pravdepodobne upravila svoje usmernenia o úrokových sadzbách a nie rozšírila svoje čisté nákupy aktív," dodal Hense, čo znamená, že banka nebude predlžovať nákup dlhopisov a radšej sa rozhodne spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré plánuje v budúcnosti.



Rady guvernérov sa na aktuálnej schôdzke bude zameriavať na súčasné hodnotenie globálnych rizík a či sa to prejaví v jej komunikácii. Najväčšie prekvapenie v holubičom tóne, ktorú niektorí ekonómovia očakávajú, je opätovné posúdenie výhľadu. Namiesto súčasného "vo veľkej miere vyvážený" na "naklonený k poklesu".

Samozrejme, že sú na tlačovej konferencii pripravené aj otázky ohľadom talianskeho rozpočtu.Očakávas a, že Draghi zdôrazní, že nie je úlohou ECB pomáhať jednotlivým vládam.





Taliansky prezident ECB sa dnes stretne s novinármi o 14:30 (SEČ). Draghiho zdržanlivosť pri riešení udalostí vo svojej domovskej krajine je pochopiteľné. Bývalý bankár Goldman Sachs musí čeliť útokom zo strany populistov z Ríma, ktorí obvinili jeho inštitúciu z namierenia menovej politiky voči Taliansku a dokonca v návrhu koaličnej dohody pred piatimi mesiacmi požiadali banku, aby škrtla stovky miliárd talianskeho dlhu. Čo sa ale nikdy nestalo.

Draghi sa však môže tentoraz snažiť vyhnúť talianskemu problému vďaka exitovej stratégii ECB pre nákup dlhopisov. Nasledujúci mesiac má ECB aktualizovať kritériá, ktoré používa na nákup dlhu krajiny eurozóny v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania. Tento "kapitálový kľúč" je technická aktualizácia, ktorá by mohla mať dopad na taliansky dlh držaný centrálnou bankou, keď začne recyklovať investície v budúcom roku. Obnovenie kapitálového kľúča - prvé za päť rokov - je založené na veľkosti a populácie členského štátu eurozóny. Taliansko a ostatné periférne ekonomiky sa zhoršili, Nemecko naopak napreduje. V praxi by to malo za následok len malé nákupné zmeny, ale politická citlivosť na aktivity ECB v Taliansku znamená, že je to viac než len technické vylepšenie pre Draghiho a jeho kolegov. Ale niektorí ekonómovia si myslia, že centrálna banka bude pokračovať v súčasnom postoji, pretože nemá žiadnu povinnosť posunúť sa smerom k novým kritériám, pričom ECB môže legitímne tvrdiť, že jej politika reinvestovania zostane v súčasnosti zachovaná.

Väčšina talianskeho dlhu zostáva doma, nedostatočný záujem zo strany investorov môže odrážať väčšiu dôveru vo vládu. Investori môžu tiež považovať rozpočtovú bitku s Európskou komisiou len za politické divadlo s obmedzenými fiškálnymi dôsledkami. Nech sú dôvody akékoľvek, Draghi môže byť spokojný s reakciou trhu. Pokiaľ zostane Taliansko izolovanou otázkou, bez dôkazov o možnosti rozšírenia rizika do zvyšku eurozóny, dokáže sa otázkam ohľadom svojej domoviny úspešne vyhýbať, píše Financial Times.