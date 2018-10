Americké firmy ocenili Slovensko ako obchodného partnera

dnes 8:16 -

Významné americké firmy s celosvetovým pôsobením v stredu v New Yorku ocenili Slovensko ako obchodného a investičného partnera. Je však načase, aby investície začali intenzívnejšie prúdiť aj opačným smerom, uviedol pre TASR slovenský veľvyslanec v USA Ivan Korčok.

V americkej metropole sa konalo česko-slovenské investičné fórum, ktoré zorganizovali veľvyslanectvá oboch krajín a agentúry SARIO a Czechinvest. Motto podujatia znelo "100 rokov Československa, 100 rokov spoločného biznisu" a išlo o jednu zo série akcií, ktorými si tento rok Slováci a Česi v USA pripomínajú 100 rokov od vzniku spoločnej štátnosti.

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu investičných a obchodných príležitostí v oboch krajinách a zúčastnili sa ho súčasní i potenciálni budúci investori na Slovensku a v Česku – významné americké firmy, konzultačné spoločnosti i právnické kancelárie. Ivan Korčok ocenil najmä to, že Slováci sa nemuseli prezentovať len sami, ale že pozitívnu reklamu poskytli priamo americkí podnikatelia.

"Hovoria za nás iní, že sme úspešní a toto bolo pre mňa najdôležitejšie, pretože sme to celé organizovali tak, aby sme nechválili len my sami seba, ale v slovenskom prípade to bola americká spoločnosť, významný investor AT&T, ktorý hovoril o tom, ako sa im darí na Slovensku," uviedol diplomat.

Slovenskí predstavitelia vyzdvihli aj priaznivý stav slovenskej ekonomiky a zdôraznili, že krajina stále ponúka atraktívny a zaujímavý priestor pre ďalších investorov. Podľa slovenského veľvyslanca je však dôležité, aby aj slovenskí podnikatelia začali intenzívnejšie prenikať na americký trh.

"Dvadsaťpäť rokov po vzniku Slovenska by sme mali postupne začať otáčať tú pomyselnú loď v tom zmysle, že doteraz to boli najmä americkí investori, ktorí prichádzali na Slovensko. Teraz je tu čoraz väčší záujem slovenských firiem prenikať na americký trh. Je to obrovský, viac ako 300-miliónový trh a každý vie, že keď sa dostanete tam, tak ste v celom svete. Takže aj ja sa chcem osobne zamerať na to, aby sme otvárali dvere perspektívnym slovenským firmám. Už to nie sú len start-upy, už sú to mnohé etablované slovenské firmy, najmä z oblasti inovácií, ktoré klopú na dvere a chcem, aby v tejto krajine, ktorá ponúka naozaj veľké možnosti, bolo týchto slovenských podnikateľov vidieť ešte viac," povedal Korčok.

Veľvyslanectvo plánuje organizovať podobné podujatia pravidelne, a to nielen v New Yorku a vo Washingtone, ale po celých Spojených štátoch.