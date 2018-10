Minister Lajčák navštívi vo štvrtok Prahu, Ženevu a Malagu

dnes 14:02 -

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a jeho český rezortný partner Tomáš Petříček zajtra (25. októbra 2018) slávnostne otvoria konferenciu pod názvom "Kam dnes smeruje česká a slovenská diplomacia?", ktorá sa bude konať v pražskom Černínskom paláci. Uvedené podujatie je venované stému výročiu vzniku československej diplomacie a ministri sa v rámci neho zúčastnia aj na moderovanej panelovej diskusii. Konferencia sa koná pri príležitosti spoločných aktivít pripomínajúcich si tohtoročné významné "osmičkové" výročia dejinných udalostí Slovenska a Česka.

M. Lajčák sa následne presunie z Prahy do Ženevy, kde vystúpi na ministerskom okrúhlom stole Svetového investičného fóra UNCTAD (Konferencia OSN pre obchod a rozvoj), ktoré sa koná od 22. do 26. októbra. Jeho ťažiskovou témou sú "Investície do udržateľného rozvoja". Minister bude informovať partnerov o svojich aktivitách vo funkcii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN zameraných na vytvorenie praktických nástrojov na podporu financovania udržateľných cieľov. Zároveň oficiálne spustí webovú stránku "Financovanie pre udržateľné ciele", ktorá okrem pomenovania výziev definuje aj nástroje pre mobilizáciu a správne smerovanie investícií do kľúčových sektorov ekonomík s cieľom vytvorenia čo najlepších podmienok pre udržateľný rozvoj vo svete.

Vo večerných hodinách a nasledujúci deň (26. októbra) bude M. Lajčák spoločne so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR a osobitným predstaviteľom ministra pre predsedníctvo v SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukášom Parízkom diskutovať v Malage s predstaviteľmi päťdesiatich siedmich účastníckych štátov uvedenej organizácie a šiestich Stredomorských partnerov pre spoluprácu s OBSE (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Maroko a Tunisko), ako aj niekoľkých medzinárodných organizácií o význame energetiky pre zabezpečenie ekonomického rastu a spolupráce. L. Parízek otvorí vo štvrtok 25. októbra pracovný segment konferencie za účasti expertov v oblasti energetiky, ekonómie ako aj zástupcov privátneho sektora. Ďalšou témou konferencie budú možnosti efektívnejšej a aktívnejšej spolupráce účastníckych štátov OBSE a ich stredomorských partnerov v nadchádzajúcich rokoch.

MCG je špecializovaný formát spolupráce OBSE so šesticou stredomorských partnerov. Tento rok mu predsedá Slovensko. Počas nášho predsedníctva sa MCG zaoberala bojom proti radikalizácii a terorizmu, podporou vzdelávania, ekonomického rozvoja a inovácií, vodným manažmentom, kybernetickou bezpečnosťou a reformou bezpečnostného sektora. Predsedníctvo v MCG predchádza predsedníctvu v samotnej OBSE, ktorého sa Slovensko ujme v januári 2019.TASR o tom informoval tlačový odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.