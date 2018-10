EÚ pravdepodobne ponúkne Británii colnú úniu

dnes 12:01 -

Európska únia podľa informácií, ktoré získala írska rozhlasová a televízna spoločnosť RTÉ, ponúkne britskej premiérke Therese Mayovej colnú úniu, v ktorej by bola celá Veľká Británia, ale bude sa to musieť dohodnúť nad rámec zmluvy o vystúpení z únie. RTÉ uviedla, že mohla nahliadnuť na prepracované časti dohody o vystúpení. Londýn sa dlhodobo usiluje o colnú úniu, čím by sa predišlo colným kontrolám v Írsku. Dohoda o vystúpení má obsahovať konkrétny záväzok, že sa uzavrie colná únia, ale bude si to vyžadovať separátnu dohodu, informuje portál rte.ie.

Podľa informácií RTÉ prísľub colnej únie s celou Veľkou Britániou bude na prominentnom mieste v úvode prepracovanej zmluvy o vystúpení a predošlé zmienky o tom, že by Severné Írsko malo byť časťou "colného územia" EÚ, sa vypustia. Hoci EÚ posunula svoju pozíciu smerom k prijatiu colnej dohody s celou Britániou, zdá sa isté, že sa to nedokončí v rámci zmluvy o vystúpení. Podľa predstaviteľov takáto dohoda by bola veľmi zložitá a vyjednávanie zaberie určitý čas, dodáva rte.ie.

https://www.rte.ie/news/brexit/2018/1023/1006113-brexit/