UBS: Investori by sa mali pri kúpe luxusných akcií zamerať na Instagram

Zdroj: QZ

Foto: instagram

dnes 14:25 -

Instagram ako nástroj pre investorov, ktorí by radi svoj kapitál spojili s luxusnými značkami, sa dá použiť pri rozhodovaní, do čoho konkrétneho investovať. "Vzhľadom na rastúci význam sociálnych médií pre luxusné značky, najmä v súvislosti s mileniálmi, veríme, že údaje z Instagramu už nemožno ignorovať ako dátový súbor pre investorov do luxusu, aby im pomohli vybrať si spomedzi značiek víťazov", uviedla investičná banka UBS vo svojej poznámke klientom.

UBS použila šesť kľúčových faktorov na určenie úrovne prepojenosti medzi značkou a jej fanúšikmi. Použila celkový počet lájkov za mesiac, priemerný počet lájkov na príspevok a rast followerov. Tiež použila službu Google Trends na vyhodnotenie počtu vyhľadávaní tej-ktorej značky.

Instagram ponúkol spoľahlivú známku toho, nakoľko je napríklad Gucci, Versace, Rolex či Louis Vuitton v súčasnosti trendy. UBS dodala, že existuje "jasný lineárny vzťah" medzi počtom sledovateľov značky na rôznych sociálnych kanáloch a maloobchodným predajom. Aj keď nie všetci followeri značky sú aj súčasne zákazníkmi, títo stúpenci by sa mali stále premietnuť do konečného predaja "pokiaľ existuje zhoda medzi ponukou produktov a kapacitou príjmu."

Jedným z hlavných námietok proti výpovednej hodnote takého indikátora bolo, že oddanosť značke môže narušiť veľa udalostí. UBS by ho preto nepoužila pri snahe o predikciu predaja značky v blízkej budúcnosti. Ďalšou otázkou je, že údaje sú najužitočnejšie na meranie postojov amerických a európskych mileniálov, keďže napríklad v Číne, ktorá tvorí významný podiel príjmov pre luxusné značky, je Instagram a Google zakázaný.

Vzostup Instagramu a sociálnych médií pomohli vytvoriť dialóg medzi značkami a ľuďmi, o ktorých sa predpokladá, že by ich mohli kupovať. Zároveň je to aj príležitosť pre značky priamo oslovovať zákazníka, nie prostredníctvom obchodných partnerov.

Nie sú to samozrejme len milieniáli a mladší zákazníci, ktorí sa sledujú high-end značky on-line. Podobne sa začali správať aj starší zákazníci, ktorí v roku 2016 ešte tvorili 73 % luxusných nákupov. Dokazuje to štúdia z minulého roka z dielne konzultačnej spoločnosti Bain & Company. Jednou z hlavných charakteristík tohto zmýšľania bola digitálna interakcia so značkami. "Dnes je 70 % luxusných nákupov ovplyvnených on-line interakciami, čo znamená, že aspoň jedna digitálna interakcia so značkou alebo výrobkom predchádza týmito nákupom," uvádza sa v správe. Podobné správanie sa zakázníka sa bude len rozrastať, keďže mileniáli budú do roku 2025 zodpovední za 40 % nákupov luxusných značiek.